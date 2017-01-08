تقویت مشارکت اجتماعی از ضروریات توسعه است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان، اسداله درویش امیری در دیدار اعضای شورای شهر آببر و شورای شهرستان طارم با تاکید بر تقویت امور و تصمیم گیری های جمعی در سطح شهرستان افزود: انجام کارهای جمعی و مشارکت اجتماعی از ضروریات توسعه بوده و انتخابات شوراهای شهر و روستا الگوی اصلی دموکراسی و مردم سالاری در جامعه می باشد.

درویش امیری با تاکید بر تقویت امور و تصمیم گیری های جمعی در سطح شهرستان گفت: انجام کارهای جمعی و مشارکت اجتماعی از ضروریات توسعه بوده و انتخابات شوراهای شهر و روستا الگوی اصلی دموکراسی و مردم سالاری در جامعه می باشد

استاندار زنجان توسعه و بهسازی راههای مواصلاتی این شهرستان، همچنین ساماندهی و ذخیره آب های سطحی طارم را دو اولویت اصلی این شهرستان عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه اکثر آبهای شهرستان طارم سطحی است، ساماندهی و مهار 24 شاخه آب روان در این شهرستان از اولویت اقدامات مدیریت استان در این شهرستان خواهد بود.

درویش امیری تسریع در پیگیری مشکلات و اجرای عملیات تعمیر و بازسازی پل ورودی شهر آببر را خواستار شد و گفت: هرگونه تغییر در طرح تفصیلی شهر آببر باید از طریق شهردار و سپس فرماندار در جلسات مربوطه معاونت عمرانی استانداری طرح و پیگیری گردد.

استاندار زنجان در این دیدار در پاسخ به درخواست اعضای شورای شهر آببر مبنی بر پیگیری تغییرات تقسیمات کشوری برای الحاق چند روستای طارم سفلی به طارم علیا اظهار داشت: تا پایان دولت یازدهم تغییری در وضعیت تقسیمات کشوری استان نخواهیم داشت و چنانچه طرح جامع تقسیمات کشوری از سوی دولت اِعمال شود، در استان زنجان نیز شاهد تغییراتی در برخی از روستاهای زنجان، خرمدره، ابهر و طارم خواهیم بود.

تخصیص یک میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح های ماندگار، ارائه وام طرح های خود اشتغالی، ترغیب مردم به استفاده از سیستم آبیاری قطره ای، احداث سدهای خاکی در نقاط مختلف شهرستان طارم از مهمترین درخواست های اعضای شورای شهر آببر و طارم از استاندار زنجان بود.