انفجار در بغداد ۱۰ کشته بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، منطقه «البلدیات» در بغداد پایتخت عراق امروز شاهد انفجار بود.

این انفجار در یکی از بازارهای بغداد رخ داد که بر اثر آن دستکم ۱۰ نفر کشته شدند.

به جزئیات بیشتری اشاره نشده است. این در حالی است که امروز بغداد شاهد انفجار دیگری بود. این انفجار در منطقه «جمیله» واقع در شرق شهر بغداد پایتخت عراق به وقوع پیوست.

بر اساس این گزارش، این حادثه ناشی از انفجار یک خودروی بمبگذاری شده بود. طبق اعلام رسانه های عربی، در این انفجار دستکم ۱۲ نفر کشته و ۵۰ تن دیگر زخمی شده اند.