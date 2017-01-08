امدادرسانی به زائران حادثه آتش سوزی در هتل کربلا

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید علی مرعشی از رهاسازی ۷ زائر خراسانی گرفتار در آتش سوزی هتلی در شهر کربلا خبر داد و گفت: بر اثر آتش سوزی بامداد امروز در هتل مولای شهر کربلا ۵ زائر به دلیل سوختگی فوت کردند و دو نفر هم به آی سی یو در بیمارستانی در این شهر منتقل شدند.

وی افزود: این هتل بر اثر اتصالی سیم های برق آتش گرفته و منجر به فوت ۵ نفر و مصدومیت دو نفر شد که حال یکی از این مصدومین وخیم گزارش شده است.

مرعشی اظهار کرد: در مجموع ۱۹۲ نفر از زائران آزاد خراسانی در این هتل مستقر بودند که بعد از این حادثه ۱۸۵ نفر باقی مانده به هتل های دیگر منتقل شده اند.