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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۳۹

رئیس مرکز پزشکی هلال احمر خبر داد؛

امدادرسانی به زائران حادثه آتش سوزی در هتل کربلا

امدادرسانی به زائران حادثه آتش سوزی در هتل کربلا

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر، از رهاسازی ۷ زائر خراسانی گرفتار در آتش سوزی هتلی در شهر کربلا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید علی مرعشی از رهاسازی ۷ زائر خراسانی گرفتار در آتش سوزی هتلی در شهر کربلا خبر داد و گفت: بر اثر آتش سوزی بامداد امروز در هتل مولای شهر کربلا ۵ زائر به دلیل سوختگی فوت کردند و دو نفر هم به آی سی یو در بیمارستانی در این شهر منتقل شدند.

وی افزود: این هتل بر اثر اتصالی سیم های برق آتش گرفته و منجر به فوت ۵ نفر و مصدومیت دو نفر شد که حال یکی از این مصدومین وخیم گزارش شده است.

مرعشی اظهار کرد: در مجموع ۱۹۲ نفر از زائران آزاد خراسانی در این هتل مستقر بودند که بعد از این حادثه ۱۸۵ نفر باقی مانده به هتل های دیگر منتقل شده اند.

کد مطلب 3871868
حبیب احسنی پور

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