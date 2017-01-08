ضرورت توسعه صنعت غذایی کشور به واسطه فناوری

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت حسینی در مراسم برگزاری فستیوال نوآوریهای صنعت موادغذایی که امروز در این انستیتو برگزار شد، اظهار داشت: صنایع غذایی از جمله مباحث پراهمیت در کشور محسوب میشود زیرا تأثیر زیادی در سلامت مردم دارد.
وی افزود: گردش مالی این حوزه برابر با ۲۰ میلیارد دلار است که فناوری و نوآوری در آن میتواند تأثیر زیادی بر درآمد کشور بگذارد.
رئیس انستیتو تحقیقات تغذیهای و صنایع غذایی کشور با تأکید بر اینکه توسعه صنعت موادغذایی به واسطه فناوری ضروری است، گفت: در حال حاضر واردات مواد اولیه در این صنعت به وفور دیده میشود و همین موضوع میتواند یکی از نقاط آسیبپذیر کشور باشد.
حسینی ادامه داد: بر همین اساس بنا داریم که با تولید مواد اولیه بر اساس دانش بومی کشور، کمک به رفع وابستگی واردات مواد اولیه کنیم و حتی به مرحله صادرات برسیم.
وی با اشاره به ایدههای ارائه شده در فستیوال نوآوریهای صنعت موادغذایی گفت: امیدوار هستیم این محصولات جنبه تجاریسازی پیدا کند و شاهد تولیدات هر چه بیشتر محصولات موادغذایی بر پایه دانش باشیم.
نظر شما