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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۵۰

رئیس انستیتو تحقیقات صنایع غذایی کشور تأکید کرد:

ضرورت توسعه صنعت غذایی کشور به واسطه فناوری

ضرورت توسعه صنعت غذایی کشور به واسطه فناوری

رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور گفت: توسعه صنعت غذایی به دلیل ارتباط آن با سلامت مردم ضرورت دارد و چه بهتر است که این توسعه به واسطه فناوری باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت حسینی در مراسم برگزاری فستیوال نوآوری‌های صنعت موادغذایی که امروز در این انستیتو برگزار شد، اظهار داشت: صنایع غذایی از جمله مباحث پراهمیت در کشور محسوب می‌شود زیرا تأثیر زیادی در سلامت مردم دارد.

وی افزود: گردش مالی این حوزه برابر با ۲۰ میلیارد دلار است که فناوری و نوآوری در آن می‌تواند تأثیر زیادی بر درآمد کشور بگذارد.

رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور با تأکید بر اینکه توسعه صنعت موادغذایی به واسطه فناوری ضروری است، گفت: در حال حاضر واردات مواد اولیه در این صنعت به وفور دیده می‌شود و همین موضوع می‌تواند یکی از نقاط آسیب‌پذیر کشور باشد.

حسینی ادامه داد: بر همین اساس بنا داریم که با تولید مواد اولیه بر اساس دانش بومی کشور، کمک به رفع وابستگی واردات مواد اولیه کنیم و حتی به مرحله صادرات برسیم.

وی با اشاره به ایده‌های ارائه شده در فستیوال نوآوری‌های صنعت موادغذایی گفت: امیدوار هستیم این محصولات جنبه تجاری‌سازی پیدا کند و شاهد تولیدات هر چه بیشتر محصولات موادغذایی بر پایه دانش باشیم.

کد مطلب 3871872

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