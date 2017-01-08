حضور دختر کبدی کار اسفراینی در اردوی تیم ملی

ناصر جوانمرد در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه این اردو از ۱۵ تا ۲۲ دی‌ماه امسال برگزار می‌شود اظهار کرد: برای حضور در رقابت‌های آسیایی منتخبین تیم ملی اردوی دیگری را نیز باید بگذرانند که نماینده خراسان شمالی نیز در این اردو خواهد بود.

به گفته جوانمرد آذرماه رقابت‌های کشوری انتخابی تیم ملی در اراک با حضور ۲۰ تیم از سراسر کشور در حالی برگزار شد که دو نماینده از دختران استان به این اردو دعوت شدند اما در حال حاضر فقط امکان حضور یکی از نمایندگان فراهم‌شده است.

رئیس هیئت کبدی خراسان شمالی افزود: فاطمه نصریان، نخستین بانوی دعوت‌شده به تیم ملی کبدی از خراسان شمالی است.

وی اضافه کرد: ۳۱ نفر از کل کشور برای این اردو دعوت‌شده‌اند و پس از اردوی دوم یک تیم ۱۶ نفره برای اعزام به مسابقات آسیایی انتخاب می‌شوند.