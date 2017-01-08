مذاکرات سیاسی باید به دمشق منتقل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی بعدازظهر امروز با بشار اسد رییس جمهور سوریه دیدار و گفتگو کرد.

شمخانی در این دیدار با تبریک پیروزی های مستمر دولت و مردم سوریه در عرصه مبارزه با تروریسم تکفیری از نقش تاثیر گذار و رهبری قابل ستایش بشار اسد در هدایت جریان مردمی مقاومت و کسب دستاوردهای فوق قدردانی کرد.

مقام عالی هماهنگ کننده اقدامات سیاسی، نظامی و سیاسی میان ایران، روسیه و سوریه گفت:همکاری نزدیک تهران، دمشق و مسکو همراه با جبهه مقاومت، توانست با ایجاد موفقیت های ارزنده میدانی، ابتکار عمل سیاسی را نیز در اختیار جبهه متحد ضد تروریسم قراردهد.

وی با اشاره به افزایش پیچیدگی های سیاسی و امنیتی در بحران سوریه و نقش و تاثیرگذاری بازیگران مختلف در این عرصه نسبت به برخی اقدامات مشکوک که به دنبال بهانه جویی برای نقض آتش بس و به شکست کشاندن روندهای سیاسی هستند هشدار داد.

شمخانی بر جدیت جمهوری اسلامی برای کمک به فرایندهای سیاسی برای پایان یافتن جنگ و خونریزی در سوریه تاکیدکرد و افزود: همراهی مسلحین با فرایندهای سیاسی، شاخص مهمی برای ارزیابی میزان اعتقاد کشورهای پشتیبان آنها از گفتگو و مذاکره است.

وی گفت: اگر مسلحین احساس کنند کشورهای حامی آنها در مذاکرات سیلسی جدی نیستتد به طور قطع از مسیر جنگ و خونریزی باز نخواهند گشت.

نماینده مقام معظم رهبری اظهارداشت: مذاکرات سیاسی باید میان سوری ها و با مدیریت آنها انجام شود و سازمان ملل و کشورهای موثر در این عرصه صرفا باید نقش تسهیل کننده داشته باشند.

وی افزود: همه باید تلاش کنند تا مذاکرات سیاسی به دمشق به عنوان پایتخت سوریه متحد و یکپارچه منتقل شود.

شمخانی با تبیین نقش بازیگران اصلی در بحران سوریه گفت: برخی کشورها با وقوف بر ضرورت تغییر راهبردهای غیر سازنده در سوریه، مسیرهای جدیدی را برگزیده اند و توانستند اشتباهات گذشته را تا حدودی جبران کنند.

وی تاکید کرد: کشورهایی که شهامت اعتراف به اشتباهات خود در سوریه را نداشته و بر تداوم رفتارهای غلط خود تاکید می ورزند به طور قطع با مشکلات و خسارت های غیر قابل جبرانی مواجه خواهند شد

دبیر شورای عالی امنیت ملی ضرورت فعال سازی ظرفیت های بین المللی به منظور توسعه روند امداد رسانی به مردم سوریه و مشارکت برای بازسازی زیر ساخت های حیاتی این کشور را مورد تاکید قرارداد و اظهار داشت: کاهش رنج و مصایب مردم مظلوم سوریه نیازمند تلاشی همه جانبه و عزمی جهانی است.