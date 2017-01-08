کیفیت زندگی بیماران سرطانی با مراجعه به کلینیک درد بهتر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیامک مرادی با عنوان این مطلب که بیمارستان نورافشار اولین بیمارستان بازتوانی و پزشکی ورزشی در سطح منطقه است که تحت تولیت جمعیت هلال احمر و حمایت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران اداره می‌شود، افزود: ما در کلینیک تخصصی درد بیمارانی را درمان می کنیم که یا همیشه در ستون فقرات و مفاصل خود درد دارند‏ و یا اینکه به دنبال اعمال جراحی درد بعد از عمل جراحی ادامه دار شده و نیاز به درمان های تخصصی ما دارند.

وی با بیان اینکه بیشترین مراجعه کنندگان کلینیک چندتخصصی درد مربوط به بیمارانی است که همواره در ستون فقرات و مفاصل خود درد زیادی دارند‏‏، گفت: ما در کلینیک تخصصی درد بیمارانی را درمان می کنیم که یا همیشه در ستون فقرات و مفاصل خود درد دارند‏ و یا اینکه به دنبال اعمال جراحی درد بعد از عمل جراحی ادامه دار شده و نیاز به درمان های تخصصی ما دارند.

مرادی با اشاره به اینکه گاهی مخاطب ما در کلینیک، افراد دچار آرتروز ستون فقرات یا شانه‌ای هستند که هنوز به شرایط عمل نرسیده و با درد شدیدی مواجه بوده اند، افزود: بیهوشی و عمل جراحی باز برای این افراد و بیمارانی که دارای مشکلات قلبی‏، کبد و نارسایی کلیه هستند پرخطر است و باید عمل جراحی بدون بیهوشی و بستری انجام دهند‎‎‎‎، بنابراین این موارد برای کلینیک درد و متخصصان درد مناسب است.

این فوق متخصص درد با بیان اینکه بیماران مبتلا به سرطان در حین درمان با درد روبه‌رو هستند‏، اظهار کرد: با در نظر گرفتن نوع سرطان به مراتب درد هم ایجاد می شود، به این شکل که اثرات فشاری توده سرطان در شبکه های عصبی داخل بدن، درد ایجاد می کند که ما در کلینیک می توانیم با درمان هایی که داریم درد را به شکل محسوسی کاهش دهیم.

کلینیک درد شرایط درمان را برای بیماران سرطانی راحت تر می کند

مرادی ادامه داد: بعد از شروع درمان های بیماری و در حین درمان، روش های درمانی کنترل را انجام می دهیم، به عنوان نمونه در حین شیمی درمانی و رادیوتراپی، درمان راحت تر انجام شود.

این متخصص درد با بیان اینکه ما کمک می کنیم تا کیفیت زندگی برای بیماران بهتر شود، گفت: بیماران تحت درمان به دلیل دردهای ناشی از درمان بیماری‏، زندگیشان مختل و متوقف می شود، همین موضوع باعث می شود تا کمتر به درمان فکر کنند. اما با درمان هایی که ما در کلینیک درد انجام می دهیم موجب می شویم تا بیمار راحت تر درمان کند.

وی با بیان اینکه با کنترل درد برنامه زندگی روزمره به حالت عادی برای بیمار باز می گردد‏، گفت: علاوه بر اینکه ما زندگی یک بیمار را با کنترل درد راحت تر می کنیم‎، در برخی موارد بیمارانی که سرطان پیشرفته دارند و به اصطلاح روزهای پایانی عمر خود را می گذرانند را کمک می کنیم تا مرگ آرامی را داشته باشند و روزهای پایانی عمر خود را راحت تر سپری کنند.

پزشکان بیماران را به کلینیک درد ارجاع می دهند

مرادی با اشاره به نحوه مراجعه بیماران به کلینیک درد بیان کرد: در برخی موارد بیماران مستقیم با مراجعه به کلینیک بیمارستان به درمانگاه درد ارجاع داده می شوند. در دیگر موارد هم همکاران متخصص بعد از تشخیص بیماری فرد بیمار را برای کاهش درد به این کلینیک میفرستند.

وی با تاکید بر اینکه رشته درد ۱۰ سال است که در حال تدریس است‏، افزود: با وجود اینکه تخصص درد یک رشته آکادمیک است، همه همکاران پزشک در این خصوص اطلاع و آگاهی لازم را ندارند.

مرادی اضافه کرد: این علم روز به روز بیشتر شناخته می شود و اکثر همکاران ما در بیمارستان نورافشار نسبت به آن آشنایی لازم را دارند. با این وجود به صورت کلی رشته جوانی تلقی می شود و هنوز به میزان کافی شناخته شده نیست.

این متخصص درد در پایان با تاکید بر اینکه در بیمارستان نورافشار امکانات لازم برای ارائه خدمات تخصصی درد کامل است‏، بیان کرد: به عنوان مثال برای سردرد که انواع مختلفی نظیر میگرنی، خوشه‌ای و فشارنده دارد، بیمارانی که بعد از درمان های خوراکی به نتیجه نرسیده اند با مراجعه به این کلینیک، پروسه ای را برای درمان می گذرانند تا به بهبودی برسند.