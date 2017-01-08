به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو اظهارات برخی مسوولان درباره عقیم‌سازی معتادان متجاهر کارتن‌خواب جمعیت طلاب انقلاب اسلامی در استفتایی از مراجع عظام حکم شرعی این اقدام را جویا شدند. متن استفتا و پاسخ حضرات آیات مکارم شیرازی و نوری همدانی بدین شرح است:

متن استفتاء

در روزهای اخیر برخی از مسئولان مبارزه با مفاسد اجتماعی اعلام کرده‌اند که در میان هزاران کارتن‌خواب در تهران، برخی زنان بی‌سرپرست وجود دارند که کارشان، فرزندآوری و فروش آنها است. وجود این افراد علاوه بر ایجاد مشکلات اجتماعی و بهداشتی متعدد، موجب رواج اعتیاد و فحشا می‌شود.

مسئولین برای حل این معضل، بجای برخورد عقلانی، جامع و مبنایی، طرح عقیم سازی زنان و مردان معتاد کارتن خواب را مطرح کرده اند.

حال از محضر مبارک شما سوال می‌شود:

۱. آیا عقیم‌سازی به صورت کلی جایز است؟

۲. آیا شرایط فعلی، موجب تبدیل شدن و حلیت اضطراری چنین احکامی می‌شود؟

۳. آیا مسئولان مرتبط، در صورت دستور یا اقدام به اجرای طرح، ضامن هستند؟

۴. در صورت وجود مجوز شرعی برای عقیم‌سازی مسلمانان مذکور، حدود و شیوه تشخیص آن به چه نحوی است؟

پاسخ آیت الله مکارم شیرازی

این سخن باطل است و باید به جای این کار با برنامه ریزی مشکلات را حل کرد و باید برای جلوگیری از خطرات راه های دیگری اندیشید زیرا راه منحصر به آنچه نوشته اید نیست.

پاسخ حضرت آیت الله نوری همدانی

در فرض سوال، جواب همه سوالها، عقیم سازی جایز نیست و باید جدا از آن جلوگیری شود.