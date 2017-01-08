شیر پاستوریزه کاله با تاریخ غیرواقعی عرضه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان ملی استاندارد اعلام کرد: در جریان بازرسی کارشناسان سازمان ملی استاندارد ایران از واحد تولیدی کاله تهران، مشاهده شد که این واحد تولیدی آگاهانه اقدام به درج تاریخ غیرواقعی (۵ روز بعد) برروی محصول شیر پاستوریزه کرده است.

این گزارش می افزاید : واحد تولیدی کاله تهران همچنین اقدام به درج نشان استاندارد برروی شیرفرادما (استریل) بدون اخذ مجوز استاندارد و نیز درج آدرس محل تولید به صورت غیرواقعی (استان مازندران) برروی محصولات خود کرده است.

لازم به ذکر است، تخلفات صورت گرفته توسط واحد تولیدی کاله تهران، حسب قوانین و مقررات از طریق مراجع قضایی پیگیری می شود.