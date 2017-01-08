۲۱هزار هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری به کشت جو اختصاص یافت

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۲۱ هزار هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری به کشت جو اختصاص یافت، اظهار داشت: جو یکی از محصولات مهم زراعی این استان به شمار می رود.

وی گفت: از کل سطح زیر کشت جو در این استان هفت هزار و ۲۰۰ هکتار به جوی آبی و ۱۴ هزار و ۵۰۰ هکتار نیز به جوی دیم اختصاص یافته است.

مدیر کل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: میزان سطح زیر کشت امسال همانند میزان سطح زیر کشت سال گذشته است و تغییر چشمگیری نداشته است.

وی عنوان کرد: برای کشت جو در این استان از بذرهای اصلاح شده استفاده شده است.