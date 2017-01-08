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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۰۱

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

۲۱هزار هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری به کشت جو اختصاص یافت

۲۱هزار هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری به کشت جو اختصاص یافت

شهرکرد- مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از اختصاص ۲۱ هزار هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری به کشت جو خبر داد.

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۲۱ هزار هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری به کشت جو اختصاص یافت، اظهار داشت: جو یکی از محصولات مهم زراعی این استان به شمار می رود.

وی گفت: از کل سطح زیر کشت جو در این استان  هفت هزار و ۲۰۰ هکتار به جوی آبی و ۱۴ هزار و ۵۰۰ هکتار نیز به جوی دیم اختصاص یافته است.

مدیر کل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: میزان سطح زیر کشت امسال همانند میزان سطح زیر کشت سال گذشته است و تغییر چشمگیری نداشته است.

وی عنوان کرد: برای کشت جو در این استان از بذرهای اصلاح شده استفاده شده است.

کد مطلب 3871893

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