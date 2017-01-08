جزئیات دو تصادف مشابه در دو استان طی ۲۴ ساعت گذشته

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ نادر رحمانی گفت: از صبح دیروز تا صبح امروز، دو تصادف با تلفات در جاده های کشور رخ داد که یکی از آنها به دلیل رعایت نکردن حق تقدم از سوی راننده وانت پیکان باعث کشته شدن ٢ نفر شد.

وی با بیان اینکه این تصادف که ساعت ١٠:٣٠ صبح شنبه در استان خراسان رضوی رخ داده، افزود: تصادف بین وانت پیکان و سواری پژو ٤٠٥ در محور کیلومتر ٢ رشتخوار اتفاق افتاده و متاسفانه منجر به کشته شدن ٢ نفر و مجروح شدن ٣ نفر شده است.

به گفته رحمانی: تصادف دیگری هم که ساعت ٩:٣٠ صبح امروز ( یکشنبه)در شمال استان فارس اتفاق افتاده بین وانت پیکان و پژو ٤٠٥ و به دلیل رعایت نکردن حق تقدم از سوی راننده وانت پیکان بوده است، اما خوشبختانه این بار کسی کشته نشده گرچه شش نفر مجروح شده اند. به گفته سرهنگ رحمانی این تصادف در محور کیلومتر ١٥ گچساران روی داده است.