  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۰۴

جزئیات دو تصادف مشابه در دو استان طی ۲۴ ساعت گذشته

جزئیات دو تصادف مشابه در دو استان طی ۲۴ ساعت گذشته

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا در تشریح دو حادثه تصادف که در ۲۴ ساعته گذشته، گفت: هر دو تصادف به دلیل عدم رعایت حق تقدم از سوی وانت پیکان رخ داد و باعث کشته شدن دو تن شد .

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ نادر رحمانی گفت: از صبح دیروز تا صبح امروز، دو تصادف با تلفات در جاده های کشور رخ داد که یکی از آنها به دلیل رعایت نکردن حق تقدم از سوی راننده وانت پیکان باعث کشته شدن ٢ نفر شد.

وی با بیان اینکه این تصادف که ساعت ١٠:٣٠ صبح شنبه در استان خراسان رضوی رخ داده، افزود: تصادف بین وانت پیکان و سواری پژو ٤٠٥ در محور کیلومتر ٢ رشتخوار اتفاق افتاده و متاسفانه منجر به کشته شدن ٢ نفر و مجروح شدن ٣ نفر شده است.

به گفته رحمانی: تصادف دیگری هم که ساعت ٩:٣٠ صبح امروز ( یکشنبه)در شمال استان فارس اتفاق افتاده بین وانت پیکان و پژو ٤٠٥ و به دلیل رعایت نکردن حق تقدم از سوی راننده وانت پیکان بوده است، اما خوشبختانه این بار کسی کشته نشده گرچه شش نفر مجروح شده اند. به گفته سرهنگ رحمانی این تصادف در محور کیلومتر ١٥ گچساران روی داده است.

کد مطلب 3871894

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها