«شینزوآبه» به روسیه سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، شینزوآبه نخست وزیر ژاپن اعلام کرد که قصد دارد در ماه های آینده برای ادامه مذاکرات بر سرمسائل دو جانبه و تصمیم گیری در مورد اختلافات ارضی ژاپن و روسیه به مسکو سفر کند.

وی گفت: ما با اشتیاق کامل در این مذاکرات حضور خواهیم یافت و قصد داریم در نیمه سال اول ۲۰۱۷ به روسیه سفر کنیم.

قصد نخست وزیر ژاپن از این سفر این است که روابط دو کشور را بهبود بخشد.

گفتنی است، ژاپن و روسیه هفتم فوریه سال ۱۸۵۵میلادی پیمانی به امضا رساندند که براساس آن ضمن مشخص کردن مرزهای خود، چهار جزیره در استان هوکایدو به عنوان سرزمین های متعلق به ژاپن به رسمیت شناخته شده است. نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق این چهار جزیره را کمی پس از جنگ جهانی دوم به اشغال خود درآوردند. ژاپن و روسیه از زمان پایان جنگ جهانی دوم تاکنون که حدود ۶۵سال از آن می گذرد، به دلیل وجود اختلافات ارضی بر سر این جزایر معاهده صلح امضا نکرده اند. توکیو هم اکنون با مسکو بر سر مالکیت چهار جزیره شمالی که در ژاپن به نامهای کوناشیری، اتوروفو، شیکوتان و هابومای خوانده می شوند، اختلاف دارد. اختلاف بر سر مالکیت این جزایر که در اواخر جنگ دوم جهانی در سال ۱۹۴۵ میلادی درجریان شکست ژاپن به اشغال شوروی سابق درآمد، از موانع اصلی بر سر راه گسترش روابط توکیو و مسکو است.