جشنواره صنایع دستی یاسین در کرمان برگزار می شود

محمدرضا علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با مشارکت اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان در راستای تحقق عزم ملی برای توسعه، تبلیغ، ترویج و تعمیق فرهنگ ناب قرآنی در جامعه اسلامی اقدام به برگزاری جشنواره و نمایشگاه صنایع دستی می کند.

وی افزود: نمایشگاه صنایع دستی همزمان با ایام الله دهه فجر در هفته قرآن و عترت برگزار می شود و علاقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند آثار خود با محور و موضوعات قرآنی را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

علیزاده با اشاره به اینکه شرکت کنندگان می توانند آثار خود را تا ۲۰ دی ماه جاری به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند، گفت: مشبت، معرق، مشبک، موج بافی، نازک کاری چوبی، نگارگری اسلامی، تذهیب، مینیاتور، سفال، سرامیک، پته دوزی و کارهای دستی فلزی قلم کاری رشته های در نظر گفته شده برای این جشنواره است.

وی ادامه داد: تمامی آثار ارسالی باید شخصا برای صاحب اثر و فروشنده آن باشد و آثاری که مرتبط با موضوعات قرآنی نباشد برای شرکت در جشنواره و نمایشگاه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان تصریح کرد: اعلام نتایج و صدور مجوز برای شرکت در جشنواره مورخ پنجم بهمن ماه و اهدای جوایز در مراسم اختتامه همزمان با هفته قرآن و عترت استان از ۱۰ لغایت ۱۶ بهمن ماه انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه آثاری که بعد از تاریخ اعلام شده ارسال شود در بخش داوری و مسابقه پذیرفته نخواهد شد، افزود: این آثار در برپایی نمایشگاه آثار قرآنی در صورت صلاحدید داوران به نمایش در خواهد آمد.

وی عنوان کرد: علاقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند آثار خود را به نشانی دبیرخانه کرمان- خیابان شهید کامیاب(ابوحامد) - خیابان شهید رضوانی نژاد- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان- طبقه دوم- دفتر قرآن و عترت ارسال کنند.