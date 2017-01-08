عملکرد دولت در شهرستان ها توسط فرمانداران بیان شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید امروز در همایش فرمانداران استان که در محل استانداری برگزار شد، به نقش مردم در برگزاری انتخابات اشاره و اظهار داشت: برگزار کننده اصلی انتخابات مردم هستند و رسالت وزارت کشور در این زمینه تأمین امنیت و سلامت انتخابات است.

وی با اشاره به اینکه مشارکت بالای مردم در انتخابات خواسته مقام معظم رهبری از دست اندرکاران انتخابات است، ابراز داشت: همه ما وظیفه داریم زمینه مشارکت بالای مردم را در انتخابات پیش رو فراهم کنیم.

استاندار ایلام در این همایش از فرمانداران خواست: مسائل و مشکلات اجتماعی و کارگری شهرستان ها را در اسرع وقت پیگیری و مرتفع کنند.

وی همچنین خواستار بیان عملکرد دولت در شهرستان ها توسط فرمانداران در مجامع ومراسمات شد.

مرواید به موضوع اقتصاد نیز اشاره و گفت: رفع مشکلات اقتصادی کشور زمان بر است و در کوتاه مدت نمی توان همه مشکلات را مرتفع کرد اما سیاست ها و اقدامات دولت در راستای رفع این مشکلات است.

وی همچنین خواستار برنامه ریزی فرمانداران برای برگزاری مناسب مراسمات دهه مبارک فجر و عید نوروز شد.