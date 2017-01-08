کشف بمب ساعتی در اسناد فساد مالی نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، با کشف یک نوار صوتی درباره ارتباط «بنیامین نتانیاهو» با یک تاجر سرشناس، پرونده فساد مالی وی وارد فاز جدیدی شد.

هاآرتض از این فایل صوتی با عنوان «بمب ساعتی» یاد کرده و می نویسد: نوار صوتی کشف شده بر تماس‌ میان بنیامین نتانیاهو و یک بازرگان سرشناس اسرائیلی درباره امتیازهای متقابل تاکید دارد. این نوار صوتی نشان می‌دهد نتانیاهو قراردادی را با یک بازرگان امضا کرده که براساس آن وی از باقی ماندن نتانیاهو در قدرت حمایت و نتانیاهو نیز در مقابل از نفوذش برای برخورداری این بازرگان از منافع اقتصادی هنگفت استفاده می‌کند.

شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز پیش‌تر فاش کرده بود نتانیاهو در یک مقطع زمانی از «جان کری» وزیر خارجه آمریکا، درخواست کرده است به «ارنون ملچان» سرمایه‌دار و کارگردان اسرائیلی، ویزای ورود به آمریکا داده شود.

براساس پرونده‌ای که به «پرونده ۱۰۰۰» معروف است ملچان در ازای این سفارش، به نتانیاهو هدایای فاخری داده است. ملچان ۱۰ درصد از سهام شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی را در اختیار دارد.

بر اساس اعلام رسانه های رژیم صهیونیستی، انجام تحقیقات محرمانه درباره فساد نتانیاهو، از ماه ژوئن آغاز شده است. البته پیشتر و بطور ملموس تحقیقاتی درباره فساد مالی همسر نتانیاهو انجام شده بود.

یکی از عمده اتهامات نتانیاهو در این تحقیقات مربوط به ادعای دریافت یک میلیون یورو رشوه از فردی به نام «آرنائو میمران» (Arnaud Mimran) از بازرگانان معروف فرانسوی است که چندی پیش به اتهام فساد مالی به هشت سال زندان محکوم شد.

میمران در جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خود گفته بود که وی در سال ۲۰۰۹ این پول را به نتانیاهو داده است.