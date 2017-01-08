هوای اصفهان همچنان در وضعیت نارنجی است

بابک صادقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شاخص کیفی هوای اصفهان نسبت به روز گذشته از ۱۲۰ به ۱۲۳ رسیده است و در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت می‌شود.

وی افزود: امروز وضعیت هوا در ایستگاه‌های میدان احمد آباد با شاخص کیفی ۱۲۶، میدان امام حسین با ۱۲۵، بزرگراه خرازی ۱۳۴، بلوار دانشگاه با ۱۲۵، خیابان پروین ۱۲۱، خیابان رودکی ۱۱۶ و چهارباغ خواجو ۱۱۵ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت می‌شود.

رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های محیط ‌زیست اصفهان با اشاره به اینکه شاخص کیفی هوا در بازه ۱۰۰ تا ۱۵۰ نشانه وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و در بازه ۱۵۰ تا ۲۰۰ وضعیت ناسالم برای عموم مردم را نشان می‌دهد، ابراز داشت: وضعیت هوا در ایستگاه‌های سنجش آلودگی شهرستان‌های متفاوت است و در خمینی شهر، شاهین شهر، کاشان و سگزی در وضعیت سالم و نجف آباد و مبارکه ناسالم گزارش شده است.