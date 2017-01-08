به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، اساسنامه تشکیل موسسه پژوهشی توسعه علوم، فناوری و کاربردهای فضایی میان محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران و منوچهر منطقی رئیس مرکز ملی فضایی ایران با هدف توسعه پژوهش و فناوری در زمینه‌های علوم، فناوری و کاربردهای فضایی امضا شد.

محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران در این جلسه گفت‌: دانشگاه تهران به لحاظ کار با صنعت، بیشترین تعداد موسسات مشترک را دارد و به‌ رغم مشکلاتی که وجود داشته، پایداری کرده و هیچ ‌یک از این موسسات منحل نشده است.

وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی اکثر منابع مالی و تصمیم‌ها در اختیار دولت است، ایجاد موسسات مشترک را یکی از بهترین روش‌های همکاری دانشگاه و صنعت عنوان کرد و افزود: مساله مهم در این موسسات بهره‌گیری از متخصصان صنعت و دانشگاه است.

این اساسنامه با هدف توسعه فناوری و نوآوری‌های مرتبط با حوزه فضایی و حرکت در راستای کاهش فاصله فناوری، افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری صنایع فضایی کشور، تعریف، اجرا و تجاری‌سازی امور مورد نیاز در زمینه‌های فناوری و کاربردهای فضایی راه اندازی می شود.

همچنین در این موسسه با تاکید بر فناوری‌های پیشرفته، کمک به توسعه روابط و تعاملات خارجی و بین‌المللی با مراکز تامین و ترویج فناوری‌های نوین مرتبط با حوزه فضایی، مشارکت در تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای توسعه و ارتقا بهره‌وری در حوزه طراحی، ساخت و فناوری‌های فضایی و خدمات فضا ایجاد خواهد شد.