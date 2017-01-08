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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۰۵

معاون استاندار لرستان:

پاسخ‌گویی قرآن در همه دوره‌ها نشانگر اعجاز این کتاب آسمانی است

پاسخ‌گویی قرآن در همه دوره‌ها نشانگر اعجاز این کتاب آسمانی است

خرم آباد - سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری لرستان گفت: پاسخ گویی قرآن در همه دوره ها نشانگر اعجاز این کتاب آسمانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله خجسته پور ظهر یکشنبه در اختتامیه جشنواره های هفته قرآن و عترت لرستان در سخنانی با تاکید بر اینکه کتاب قرآن از ۱۴ قرن پیش تا کنون پاسخگوی تمامی شبهات و سوالات انسان بوده است اظهار داشت: همچنین قرآن در آینده نیز روشنگر بسیاری از حقایق خواهد بود و این امر نیز نشانگر اعجاز این کتاب آسمانی است.

وی با بیان اینکه بر خلاف علوم دیگر در حوزه های مختلف همیشه می توان پاسخ بسیاری از شبهات و پرسش ها را در کتاب قرآن پیدا کرد گفت: همواره می توان از آیات قرآن در بخش های مختلف بهره گیری کرد.

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه قرآن بر دل و جان انسان ها اثر می گذارد گفت: می توان با بهره گیری از مفاهیم و علوم قرآنی و همچنین هنر اصیل ایرانی و اسلامی زمینه را برای رشد حوزه هنر و فرهنگ کشور فراهم آورد.

بنابر این گزارش، جشنواره های هفته قرآن و عترت لرستان در محورهای مختلف سبک زندگی ایرانی اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر، عفاف و حجاب، قرآن و عترت، فرهنگ حسینی و عاشورایی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و سایر موضوعات مرتبط با معارف اسلامی برگزار شد.

کد مطلب 3871917

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