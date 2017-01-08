افتتاحیه جشنواره تئاتر بسیج از خانه شهید مدافع حرم آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدجواد کمالی ظهر یکشنبه در نشست خبری دوازدهمین جشنواره استانی تئاتر بسیج در پردیس سینمایی هویزه با اشاره به این که به دنبال کشف استعداد های برتر و درخشان در بین هنرمندان هستیم، اظهار کرد: ۵۷ اثر از ۲۴ کانون در سطح استان به دبیرخانه استان ارسال شد که پس از بازخوانی اولیه و داوری ۲۰ اثر به تهران ارسال شد تا مورد بررسی قرار گیرند.

وی ادامه داد: در پایان با توجه به باز بینی و جمع بندی نهایی ۶ اثر برای اجرا و نمایش از تاریخ ۲۱تا ۲۴ دی ماه انتخاب شدند و در روز آخر جشنواره حضور تمامی انجمن های استان و هنرمندان بسیج کشور را خواهیم داشت همچنین افتتاحیه جشنواره استانی بسیج از خانه یکی از شهدای مدافع حرم آغاز می‌شود.

در این نشست آثار راه‌یافته شامل: سه اثر صحنه‌ای؛ «یک تکه از ماه» به کارگردانی کریم جشنی، «آخرین شیفت شب» به کارگردانی عبدل الحکیم مشورتی، «عشرت‌کده اجنه» به کارگردانی محمد تربتی و سه نمایش خیابانی؛ «خانی دیگر» به کارگردانی جواد حافظی، «قبرستان شماره ۱۳» به کارگردانی حسن قادری و «مشهد شلمچه» به کارگردانی عباس جان‌فدا، معرفی شدند.