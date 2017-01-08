نخستین فرماندار زن خوزستان معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه خنفری سرپرست فرمانداری شهرستان کارون ظهر امروز یکشنبه در مراسم معارفه خود اظهار کرد: از اینکه تبعیض بین زنان و مردان برداشته شده و در حقیقت شاهد برابری حقوق زن و مرد هستیم، خیلی تشکر می کنم.

وی افزود: این اقدام استاندار و معاون سیاسی یک اقدام منحصر به فرد و حتی بی سابقه در استان خوزستان است. تاکنون یک زن در این سطح از مدیریت انتخاب نشده و از زنان برای مدیریت سیاسی و اجتماعی استفاده نشده بود.

سرپرست فرمانداری کارون تصریح کرد: در شهرستان کارون مشکلات عدیده ای داریم که باعث شده کارون حاشیه شهرستان اهواز باشد. همچنین حل این مشکلات قطعا مشارکت مسئولان استانی را می طلبد.

خنفری بیان کرد: بحث فاضلاب و بیکاری دو مشکل اساسی در شهرستان کارون است که با حمایت ها و کمک های مسئولان استانی به ویژه استاندار شاهد انجام اقدامات و پیگیری هایی در زمینه حل مشکلات فاضلاب هستیم.

وی عنوان کرد: شهرستان کارون از ظرفیت های بسیاری مثل شیلات، کشاورزی، تولیدات و محصولات بومی ـ محلی، صنایع دستی، صنعت و معدن برخوردار است. از لحاظ بودجه با کسری های بسیاری مواجه بودیم و جمعیت به سمت شهر اهواز مهاجرت می کنند؛ بنابراین باید از ظرفیت های موجود در شهرستان کارون برای رفع محرومیت ها بهره مند شویم.

به گزارش خبرنگار مهر، بسیاری از مردم در این مراسم خواستار تعیین مرزی و محدوده شهرستان کارون شدند چون آنها اعتقاد داشتند که این مسئله نقش بسیاری در اختصاص اعتبارات و بودجه ها دارد.