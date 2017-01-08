قاتل فراری بعد از ۱۱ ماه در رودبارجنوب دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ رضا فیروزبخت، گفت: بنابر گزارش قتلی در بهمن ماه سال گذشته در شهرستان ریگان و اطلاع از مخفیگاه نامبرده در این شهرستان، شناسایی و دستگیری متهم در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: با تحقیقات و بررسی های انجام شده پلیس آگاهی رودبارجنوب، مشخص شد متهم که مرد جوانی است بعد از ارتکاب به قتل در درگیری مسلحانه از محل متواری شده است.

فیروزبخت تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی از سکونت این قاتل فراری در یکی از محلات شهرستان با خبر شدند و پس از هماهنگی با مقام قضایی، محل اختفای قاتل را شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی رودبارجنوب با بیان اینکه دلیل قتل اختلاف شخصی و انتقام جویی بوده است، تصریح کرد: متهم که به بزه انتسابی اعتراف کرده است پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

فیروزبخت بیان کرد: پلیس با تمام توان خود و با اشرافیت کامل اطلاعاتی اجازه نخواهند داد مجرمان با ارتکاب جرم آرامش و آسایش مردم را مختل کنند.