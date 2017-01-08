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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۱۱

فرمانده انتظامی رودبارجنوب:

قاتل فراری بعد از ۱۱ ماه در رودبارجنوب دستگیر شد

قاتل فراری بعد از ۱۱ ماه در رودبارجنوب دستگیر شد

کرمان - فرمانده انتظامی رودبارجنوب از دستگیری قاتل فراری بعد از ۱۱ ماه توسط پلیس این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ رضا فیروزبخت، گفت: بنابر گزارش قتلی در بهمن ماه سال گذشته در شهرستان ریگان و اطلاع از مخفیگاه نامبرده در این شهرستان، شناسایی و دستگیری متهم در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: با تحقیقات و بررسی های انجام شده پلیس آگاهی رودبارجنوب، مشخص شد متهم که مرد جوانی است بعد از ارتکاب به قتل در درگیری مسلحانه از محل متواری شده است.

فیروزبخت تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی از سکونت این قاتل فراری در یکی از محلات شهرستان با خبر شدند و پس از هماهنگی با مقام قضایی، محل اختفای قاتل را شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی رودبارجنوب با بیان اینکه دلیل قتل اختلاف شخصی و انتقام جویی بوده است، تصریح کرد: متهم که به بزه انتسابی اعتراف کرده است پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

فیروزبخت بیان کرد: پلیس با تمام توان خود و با اشرافیت کامل اطلاعاتی اجازه نخواهند داد مجرمان با ارتکاب جرم آرامش و آسایش مردم را مختل کنند.  

کد مطلب 3871926

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