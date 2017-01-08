«خبرگزاری مهر» در جشنواره رسانه ای ابوذر گلستان ۵ مقام کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه جشنواره رسانه ای ابوذر با محوریت اجلاسیه چهار هزار شهید گلستان ظهر یکشنبه با حضور تعدادی از مسئولان استانی، سردبیر روزنامه کیهان، تعدادی از خانواده شهدا و اصحاب رسانه در گرگان برگزار شد.

محمد رعیت، دبیر جشنواره ابوذر در این مراسم گفت: برگزاری جشنواره ها میدانی برای کشف استعدادها بوده و در کنار آن می توان به نقاط ضعف و قوت رسانه های استان پی برد.

وی افزود: حدود ۴۰ رسانه مکتوب و مجازی فعال در سطح استان گلستان در این جشنواره شرکت کردند و با ارائه انتقادات و پیشنهادات سازنده می‌توان برای سال‌های آینده گام‌های مهم تری برداشت.

رعیت اظهار کرد: تعداد آثار ارسالی به جشنواره بیش از دو برابر نخستین دوره جشنواره رسانه ای ابوذر بوده و داوری آثار در دو بخش مقدماتی و نهایی توسط اساتید برجسته استانی و کشوری انجام شد.

دبیر ستاد نخستین اجلاسیه ملی چهار هزار شهید گلستان هم در این مراسم گفت: اجلاسیه چهار هزار شهید گلستان حرکت بزرگ فرهنگی بود که با همراهی آحاد مردم استان گلستان اعم از پیر، جوان و نوجوان برگزار شد.

سید مهدی حسینی افزود: نقش اصحاب رسانه در پوشش زیبایی های مراسم‌ محافل مرتبط با اجلاسیه چهار هزار شهید استان گلستان غیرقابل انکار است چرا که اگر زحمات اصحاب رسانه نبود ممکن بود برنامه‌ها در همان محافل و مراسم می‌ماند.

۲۴۶ عنوان برنامه در راستای اجلاسیه چهار هزار شهید تدوین شد

وی اظهار کرد: در راستای اجلاسیه چهار هزار شهید ۲۴۶ عنوان برنامه تدوین و از دل این تعداد برنامه ۱۷ ویژه برنامه شاخص انتخاب شد.

حسینی تصریح کرد: یادواره لاله های گلستان در تهران، کنگره شهدای اهل تسنن، کنگره شهدای کارمند، کنگره شهدای طلاب و دانشجو، جشنواره فیلم کوتاه، آیین نصب پرچم بر سر در منازل خانواده شهدا و ... تعدادی از این برنامه ها بود.

دبیر ستاد نخستین اجلاسیه ملی چهار هزار شهید گلستان با بیان اینکه امروز نباید این برنامه را اختتامیه برنامه های کنگره چهار شهید بدانیم، گفت: باید تلاش کنیم این برنامه ها را همچنان ادامه دهیم.

در ادامه مراسم پیامی از سوی مرجع عالی قدر جهان تشییع، آیت الله سید محمد علوی گرگانی توسط فرزند وی قرائت شد.

آیت الله علوی گرگانی در بخشی از پیام خود گفت: احیای نام و خاطره شهدا و بیان ارزش هایی که آن ها به خاطر آن ارزش ها به شهادت رسیده اند، ارزشمندترین کاری است که برای حفظ انقلاب و دست آوردهای این نظام مقدس می توان انجام داد و اصحاب رسانه و خبرنگاران در این امر نقش به سزایی دارند.

در پایان این مراسم از برگزیدگان این جشنواره تجلیل شد.

کسب ۵ مقام توسط خبرگزاری مهر گلستان

در بخش ویژه «قرآن و عترت» رتبه اول به ماریه البرزی از پایگاه خبری گلستان ما، رتبه دوم مشترک به مونا محمد قاسمی از خبرگزاری مهر و نرگس تجری از زرین نامه و رتبه سوم به معصومه عبداللهی از پایگاه خبری تحلیلی کلاس بیست تعلق گرفت.

در بخش «روزهای تاریخ ساز مردم گلستان در شکل گیری انقلاب اسلامی» به نظر داوران رتبه اول نداشت و غلامرضا خارکوهی از هفته نامه انقلاب به رتبه دوم، علی اصغر تیموریان از خبرگزاری ایرنا به رتبه سوم دست یافتند.

در بحش «زنان ایثار و شهادت»، راحله شاددل از پایگاه خبری قابوس نامه به رتبه اول، سمیرا نوده از هفته نامه گلستان نو و مونا محمدقاسمی از خبرگزاری مهر به رتبه دوم مشترک و فائزه کابلی از پایگاه خبری تحلیلی گلستان ما به رتبه سوم دست یافتند.

در بخش «شهدای اهل سنت» رتبه نخست به وحید عرب احمدی از خبرگزاری تسنیم، رتبه دوم به عبدالغفور توکلی از هفته نامه یاپراق و رتبه سوم به رستم جرجانی از هفته نامه اقتصاد گلستان رسید.

در بخش «شهدای اقشار استان گلستان» رتبه نخست به داوود خاندوزی از هفته نامه رادکان، مقام دوم به نرگس تجری از پایگاه خبری زرین نامه و مقام سوم به معصومه عبداللهی از پایگاه خبری تحلیلی کلاس ۲۰ تعلق گرفت. گلناز عبدی هم در این بخش شایسته تقدیر شد.

در بخش «نقش شجره خبیث ملعونه در فاجعه منا» رتبه نخست به محمد چراغعلی از خبرگزاری مهر، رتبه دوم به مهدی باقریان از خبرگزاری فارس، رتبه سوم به هادی علمدار از پایگاه خبری گلستان ما تعلق گرفت.

در بخش «اجلاسیه چهار هزار شهید گلستان در آیینه مطبوعات» رتبه نخست مشترک به عبدالجواد عموزاد از پایگاه خبری تحلیلی گلستان ما و ماریه البرزی از هفته نامه گلستان مهر، رتبه دوم مشترک به زهره رجبی از خبرگزاری فارس و مهدی باقریان از روزنامه کسب و کار، رتبه سوم به ولی الله شهابی از روزنامه جوان، سید حسن سیدی از دو هفته نامه آهنگ و معصومه سادین از هفته نامه رادکان رسید. همچنین در این بخش وحید حاج سعیدی در بخش تیتر شایسته تقدیر شد.

در بخش اردوهای جهادی مهدی باقریان و فاطمه رائیجی از خبرگزاری فارس شایسته تقدیر شدند و مقام سوم به راحله شاددل از پایگاه خبری تحلیلی قابوس نامه، مقام دوم به طاهره حاج محمد علی از پایگاه خبری تحلیلی کلاس بیست رسید.

در بخش اقتصاد مقاومتی رتبه نخست به سید حسن سیدی از دوهفته نامه آهنگ، رتبه دوم ولی الله شهابی از هفته نامه جوان گلستان و مقام سوم به فاطمه عبدی از خبرگزاری تسنیم تعلق گرفت. فرامرز گلستانی از پایگاه خبری تحلیلی گلستان ما و لیلا هاشمی پایگاه خبری تحلیلی گلستان سلام هم در این بخش شایسته تقدیر شدند.

در بخش امر به معروف و نهی از منکر، معصومه عبداللهی از پایگاه خبری کلاس بیست و فهیمه اجاقلو از خبرگزاری فارس به رتبه سوم مشترک رسیدند.

در بخش «دشمن شناسی و استکبار ستیزی» داوود خاندوزی از خبرگزاری تسنیم به رتبه نخست، فاطمه رائیجی از خبرگزاری فارس به رتبه دوم، فرامرز گلستانی از پایگاه خبری تحلیلی گلستان ما به رتبه سوم دست یافتند. همچنین محمد زمان گلدسته ازهفته نامه آفتاب گلستان شایسته تقدیر شد.

در بخش معرفی «دست آوردهای انقلاب اسلامی و تقویه روحیه خود باوری» امیر مسعود رایجی از پایگاه خبری گلستان ما به رتبه سوم و مونا محمدقاسمی از خبرگزاری مهر به رتبه دوم دست یافتند.

در بخش عکس و معرفی دست آوردهای انقلاب اسلامی، میلاد نجاری از خبرگزاری مهر و در بخش عکس با موضوع اجلاسیه چهار هزار شهید در نگاه مطبوعات محسن نادران از پایگاه خبری تحلیلی قابوس نامه شایسته تقدیرشدند.

در بخش شهدای اصناف مصطفی حسن زاده از خبرگزاری تسنیم به رتبه سوم رسید.

در بخش عکس با موضوع زنان ایثار و شهادت رتبه دوم به زهرا شیرزاد از خبرگزاری بسیج و رتبه اول هم به مجید میهن دوست از خبرگزاری ایرنا در همین بخش تعلق گرفت.

در بخش اینفوگرافیک با موضوع اجلاسیه چهار هزار شهید گلستان زهرا شیرزاد از خبرگزاری بسیج و عبدالجواد عموزاد از پایگاه خبری تحلیلی گلستان ما شایسته تقدیر شدند.

همچنین در این مراسم از تعدادی از خانواده شهدا با اهدای تابلو فرش تجلیل شد.