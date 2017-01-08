دستگیری جاعلان شیشه ای با ۸۰ فقره سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر سردار بهمن امیری مقدم گفت: در پی گزارش سرقت یک دستگاه پژو ۲۰۶ در محدوده بلوار پایداری شهر مشهد تیمی از ماموران پلیس آگاهی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی با استفاده از سرنخ های موجود و استفاده از شیوه های نوین پلیسی سارق را شناسایی و در اقدامی ضربتی او را در محدوده بلوار الهیه دستگیر کردند.

سردار امیری مقدم گفت: متهم در بازجویی در مواجهه با مستندات کشف شده به سرقت با همدستی یک نفر دیگر اعتراف کرد.

سردار امیری مقدم ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی با اطلاعات به دست آمده از متهم، به محل اختفاء همدستش اعزام شدند اما پس از ورود، دریافتند در محل حضور ندارد اما فرد دیگری به نام توفان را دستگیر و در بازرسی از این محل یک قطعه چک مسافرتی یک میلیون ریالی جعلی و تعدادی از قطعات سرقتی و همچنین ضبط و پخش و زاپاس های خودرو را کشف کردند لذا پرونده سرقت روندی دیگری به خود گرفت چرا که احتمال می رفت دزدان از جاعلان حرفه ای باشند.

وی بیان داشت: در ادامه تحقیقات مخفیگاه متهم اصلی در منطقه الهیه شناسایی شده و با هماهنگی قضائی او را دستگیر کردند که در بازرسی محل اختفایش تعداد زیادی اسکناس های ۱۰ ،۵ و ۲ هزار تومانی جعلی به همراه تعدادی چک های مسافرتی ۱۰۰ و ۵۰ هزار تومانی طرح قدیم و جدید جعلی کشف شد.

متهم در بازجویی ها به سرقت دو دستگاه خودروی ۲۰۶ و سمند با همدستی افراد دیگری که هم اکنون به دلیل تحمل سابقه کیفری در زندان به سر می برند، ‌اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی عنوان داشت: در ادامه تحقیقات کارآگاهان پلیس دریافتند که جاعلان چند ماه قبل به اتهام جعل اسناد دستگیر و با سپردن وثیقه به دادسرا آزاد شده اند اما در زمان آزادی مجددا اقدام به سرقت های داخل خودرو و همچنین جعل اسناد و مدارک و پول روی آورده اند.

وی گفت: متهمان که اعتیاد شدید به ماده مخدر شیشه دارند در بازجویی ها تاکنون به سرقت از داخل ۸۰ دستگاه خودرو در محدوده غرب شهر مشهد اعتراف کردند.

سردار امیری مقدم خاطرنشان کرد: با هماهنگی مقام قضائی، تحقیقات از متهمان برای کشف دیگر سرقت های احتمالی آنان ادامه دارد.