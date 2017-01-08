دیوان محاسبات از روند پرداخت حق بیمه درمان کارگران گزارش بدهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، رسول خضری در واکنش به اولتیماتوم وزیر بهداشت به سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت سهم درمان، افزود: موضوع پرداخت سهم درمان کارگران به بخش سلامت نه تنها مورد تاکید وزیر بهداشت است، بلکه در همین راستا رییس جمهور نیز دستور داد تا یک حساب مجزا برای واریز پول درمان جهت شفاف سازی بیشتر ایجاد شود؛ تا ۹ بیست و هفتم حق بیمه در حوزه بهداشت و درمان هزینه شده و اعتبارات در این بخش نشان دار شود.

وی با تاکید بر نشان دار شدن اعتبارات درمانی سازمان تامین اجتماعی، افزود: اختصاص کامل و پرداخت تمام پول درمان تامین اجتماعی به بخش سلامت از موارد مورد توجه رییس جمهور است در حقیقت باید مشخص شود که منابع درمان چه میزان است و درچه حوزه ای هزینه می شود.

خضری با بیان اینکه وزیر بهداشت و درمان به فراخور مطالبات مراکز درمانی از بیمه ها و جهت اجرای طرح تحول سلامت موارد را مطرح کرده است، تصریح کرد: ۷۰ درصد اعتبارات حوزه سلامت در دست بیمه ها قرار دارد، ضمن اینکه هنوز اقدامی درجهت انتقال سازمان بیمه سلامت به زیر مجموعه وزارت بهداشت انجام نشده است؛ بنابراین تا زمانی که راهکارهای عملیاتی جهت انتقال شورای عالی بیمه و سازمان بیمه سلامت انجام نشود بحث مطالبات از بیمه ها نیز کاهش پیدا نمی کند.

وی با انتقاد از کمبود بودجه ۸ هزارمیلیارد تومانی بیمه سلامت، گفت: خوشبختانه ۴ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده و تنها ۴ هزار میلیارد به مراکز درمانی بدهکار است، البته تامین اجتماعی نیز به میزانی به مراکز درمانی بدهکار است؛ بنابراین مطالبات پزشکان باید هرچه سریع تر پرداخت شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه شفافیت بخش درمان تامین اجتماعی سبب حل مشکلات می شود، افزود: اعتبارات بخش درمان تامین اجتماعی باید به طور کامل به اینبخش درمان اختصاص پیدا کند، برای نظارت بیشتر بر واریز تمام حق بیمه کارگران به حساب تامین اجتماعی نیز باید دیوان محاسبات هر ۳ ماه یکبار گزارش کامل خود را به مجلس ارایه دهد، زیرا این نهاد یکی از بازوهای نظارتی مجلس بوده که باید به وظایف خود عمل کند.