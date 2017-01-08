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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۰۷

رئیس سازمان برنامه وبودجه کهگیلویه وبویراحمدعنوان کرد:

تطبیق پروژه های موردحمایت بااسنادملی استانی دربسته اشتغال پایدار

تطبیق پروژه های موردحمایت بااسنادملی استانی دربسته اشتغال پایدار

یاسوج- رئیس سازمان برنامه وبودجه کهگیلویه وبویراحمد گفت: دربسته حمایت ازتوسعه اشتغال پایدارتطبیق پروژه های بخشهای خصوصی وتعاونی موردحمایت بااسناد بالادستی ملی،استانی وشهرستانی تبیین شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نوروزی ظهر یکشنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان افزود: در این بسته، ضرورتها والزاماتی مانند ارائه اولویتهای سرمایه گذاری و تفکیک رشته فعالیتها تا سطح شهرستان توسط دستگاههای اجرایی با توجه به قابلیتها و محدودیتهای محیطی اقتصادی منطقه نیز پیش بینی شده است.

وی تحلیل دینامیک کسب وکار، بازار عوامل اشتغال، بازار محصول و زیرساختهای موجود را از دیگر ضرورتهای پیش بینی شده در این بسته عنوان کرد.

نوروزی تصریح کرد:  ظرفیت سازی برای مشارکت فعال و موثر جامعه هدف توسط دستگاههای اجرایی، تسهیل گری و ظرفیت سازی نهادی در مناطق روستایی، اطلاع رسانی شفاف مشوقهای مالی حمایتی مستمر و فراگیر هر یک از دستگاههای اجرایی نیز از دیگر ضرورتها و الزمات طرح است.

وی اظهار داشت: زمانبندی مراحل مختلف فرایند اجرایی بسته و کاهش زمان ومراحل صدور مجوزهای دستگاههای اجرایی نیز از وظایف و اختیارات در این طرح است.

نوروزی تبیین و تصویب پروژه های اولویت دار سرمایه گذاری شهرستان به تفکفک بخش وایجاد ومدیریت بانک اطلاعاتی از طریق توسعه دولت الکترونیک در تمامی فرایند اجرایی را نیز از وظایف و اختیارات بیان شده در این طرح دانست.

کد مطلب 3871936

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