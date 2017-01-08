تطبیق پروژه های موردحمایت بااسنادملی استانی دربسته اشتغال پایدار

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نوروزی ظهر یکشنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان افزود: در این بسته، ضرورتها والزاماتی مانند ارائه اولویتهای سرمایه گذاری و تفکیک رشته فعالیتها تا سطح شهرستان توسط دستگاههای اجرایی با توجه به قابلیتها و محدودیتهای محیطی اقتصادی منطقه نیز پیش بینی شده است.

وی تحلیل دینامیک کسب وکار، بازار عوامل اشتغال، بازار محصول و زیرساختهای موجود را از دیگر ضرورتهای پیش بینی شده در این بسته عنوان کرد.

نوروزی تصریح کرد: ظرفیت سازی برای مشارکت فعال و موثر جامعه هدف توسط دستگاههای اجرایی، تسهیل گری و ظرفیت سازی نهادی در مناطق روستایی، اطلاع رسانی شفاف مشوقهای مالی حمایتی مستمر و فراگیر هر یک از دستگاههای اجرایی نیز از دیگر ضرورتها و الزمات طرح است.

وی اظهار داشت: زمانبندی مراحل مختلف فرایند اجرایی بسته و کاهش زمان ومراحل صدور مجوزهای دستگاههای اجرایی نیز از وظایف و اختیارات در این طرح است.

نوروزی تبیین و تصویب پروژه های اولویت دار سرمایه گذاری شهرستان به تفکفک بخش وایجاد ومدیریت بانک اطلاعاتی از طریق توسعه دولت الکترونیک در تمامی فرایند اجرایی را نیز از وظایف و اختیارات بیان شده در این طرح دانست.