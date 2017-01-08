توسعه امکانات گردشگری در چهارمحال و بختیاری ضروری است

گودرز امیری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این استان ظرفیت های بسیاری برای توسعه گردشگری در این استان دارد، عنوان کرد: باید از ظرفیت های مختلف این استان برای افزایش ورود مسافر و گردشگر استفاده کرد.

وی عنوان کرد: جاذبه های گردشگری در این استان متنوع هستند و باید این جاذبه های معرفی شوند.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: توسعه امکانات گردشگری در مکان های گردشگری استان زمینه افزایش ورود مسافر و گردشگر را به استان فراهم می کند.

وی با اشاره به اینکه ورود مسافر و گردشگر به این استان هر ساله افزایش می یابد، تاکید کرد: باید از ظرفیت های بخش خصوصی برای توسعه امکانات گردشگری در این استان استفاده کرد.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: جذب سرمایه گذار در این بخش ضروری است و باید تلاش کرد سرمایه گذاران در این مسیر گام بردارند.