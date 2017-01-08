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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۱۱

در کهگیلویه؛

زخمی شدن محیط بان منطقه حفاظت شده خائیز در درگیری با شکارچیان

زخمی شدن محیط بان منطقه حفاظت شده خائیز در درگیری با شکارچیان

دهدشت_ یکی از محیط بانان منطقه حفاظت شده خائیز در درگیری با شکارچیان زخمی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته سه شکارچی غیر مجاز وارد منطقه حفاظت شده خاییز شدند که بلافاصله از سوی محیط بانان تحت تعقیب قرار گرفتند. در این تعقیب و گریز یکی از محیط بانان دچار شکستگی پا شد.

این محیط بان برای مداوا به بیمارستان امام خمینی(ره) دهدشت انتقال یافت و با تلاش محیط بانان یکی از شکارچیان دستگیر و دو شکارچی دیگر نیز متواری شدند.

در این درگیری یک قبضه سلاح کلاشینکف و یک تفنگ ساچمه زنی از شکارچیان کشف وضبط شد.

 منطقه حفاظت شده خائیز با بیش از ۳۳ هزار هکتار مساحت در جنوب غربی کهگیلویه و بویراحمد و شرق خوزستان قرار دارد.

کد مطلب 3871939

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    نظرات

    • طوفان شن IR ۰۳:۱۸ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
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      بازهم بازی دزد وپلیس . تابه کی. باید شکارچی وشکاربان مثل برادر برخورد کنن فقط فقط همین . چاره کاره

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