زخمی شدن محیط بان منطقه حفاظت شده خائیز در درگیری با شکارچیان

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته سه شکارچی غیر مجاز وارد منطقه حفاظت شده خاییز شدند که بلافاصله از سوی محیط بانان تحت تعقیب قرار گرفتند. در این تعقیب و گریز یکی از محیط بانان دچار شکستگی پا شد.

این محیط بان برای مداوا به بیمارستان امام خمینی(ره) دهدشت انتقال یافت و با تلاش محیط بانان یکی از شکارچیان دستگیر و دو شکارچی دیگر نیز متواری شدند.

در این درگیری یک قبضه سلاح کلاشینکف و یک تفنگ ساچمه زنی از شکارچیان کشف وضبط شد.

منطقه حفاظت شده خائیز با بیش از ۳۳ هزار هکتار مساحت در جنوب غربی کهگیلویه و بویراحمد و شرق خوزستان قرار دارد.