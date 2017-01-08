استقبال منصوریان از ملی پوشان/ تمرینات اختصاصی غفوری

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصرامروز آبی پوشان در کمپ زنده یاد ناصرحجازی و در هوای آلوده برگزار شد. بازیکنان درابتدا بدنهای خود را زیر نظر علی چینی گرم کرده و سپس به کارهای سرعتی و هوازی پرداختند. شاگردان علیرضا منصوریان در بخش بعدی برای دیدار برابر نفت به مرور کارهای تاکتیکی و ترکیبی و سپس یک فوتبال درون تیمی را برگزار کردند.

* ووریا غفوری و امید ابراهیمی که روز گذشته از اردوی تیم ملی در امارات به ایران بازگشته بودند، پس از حضور در تمرین، مورد استقبال علیرضا منصوریان قرار گرفته و پس از خوش و بش با او دقایقی به طور اختصاصی با یکدیگر صحبت کردند.

* بازیکنان استقلال به محض دیدن این دو ملی پوش از اخراج بازیکنان پرسپولیس از آنها سئوالاتی پرسیدند.

* با توجه به اینکه گفته می شد بختیار رحمانی درخواست فسخ قرارداد با آبی پوشان را داشته و این بازیکن این مسئله را تکذیب کرده بود، علیرضا منصوریان، بختیار رحمانی را به گوشه ای از زمین برده و دقایقی با او صحبت کرد.

* کاوه رضایی امروز هم در تمرین حضور نداشت اما منصوریان اعلام کرد که رضایی از جمع آبی پوشان جدا نخواهد شد و با هماهنگی کادر پزشکی در حال انجام فیزیوتراپی است.

* ووریا غفوری پس از صحبت با کادر پزشکی به طور اختصاصی تمرین کرد.

* استیوجونز مربی بدنساز استقلال امروز هم در گوشه ای از کمپ تنها نظاره گر تمرین بود و در کار بدنسازی تیم دخالت نکرد.

* فرشید باقری که گفته می شود درخواست رضایتنامه کرده است درکمپ حضور پیدا کرد و همپای دیگر بازیکنان در تمرینات گروهی حضور داشت.

* تیم فوتبال استقلال تهران روز پنجشنبه ۲۳ دی ماه از هفته شانزدهم لیگ شانزدهم از ساعت ۱۶ و ۳۵ دقیقه در ورزشگاه تختی میهمان نفت تهران خواهد بود.