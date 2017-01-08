۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۲۶

گزارش تمرین امروز استقلال؛

استقبال منصوریان از ملی پوشان/ تمرینات اختصاصی غفوری

بازیکنان ملی پوش تیم فوتبال استقلال که شب گذشته به ایران بازگشتند، در تمرین امروز مورد استقبال سرمربی تیم قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصرامروز آبی پوشان در کمپ زنده یاد ناصرحجازی و در هوای آلوده برگزار شد. بازیکنان درابتدا بدنهای خود را زیر نظر علی چینی گرم کرده و سپس به کارهای سرعتی و هوازی پرداختند. شاگردان علیرضا منصوریان در بخش بعدی برای دیدار برابر نفت به مرور کارهای تاکتیکی و ترکیبی و سپس یک فوتبال درون تیمی را برگزار کردند.

* ووریا غفوری و امید ابراهیمی که روز گذشته از اردوی تیم ملی در امارات به ایران بازگشته بودند، پس از حضور در تمرین، مورد استقبال علیرضا منصوریان قرار گرفته و پس از خوش و بش با او دقایقی به طور اختصاصی با یکدیگر صحبت کردند.

* بازیکنان استقلال به محض دیدن این دو ملی پوش از اخراج بازیکنان پرسپولیس از آنها سئوالاتی پرسیدند.

* با توجه به اینکه گفته می شد بختیار رحمانی درخواست فسخ قرارداد با آبی پوشان را داشته و این بازیکن این مسئله را تکذیب کرده بود، علیرضا منصوریان، بختیار رحمانی را به گوشه ای از زمین برده و دقایقی با او صحبت کرد.

* کاوه رضایی امروز هم در تمرین حضور نداشت اما منصوریان اعلام کرد که رضایی از جمع آبی پوشان جدا نخواهد شد و با هماهنگی کادر پزشکی در حال انجام فیزیوتراپی است.

* ووریا غفوری پس از صحبت با کادر پزشکی به طور اختصاصی تمرین کرد.

* استیوجونز مربی بدنساز استقلال امروز هم در گوشه ای از کمپ تنها نظاره گر تمرین بود و در کار بدنسازی تیم دخالت نکرد.

* فرشید باقری که گفته می شود درخواست رضایتنامه کرده است درکمپ حضور پیدا کرد و همپای دیگر بازیکنان در تمرینات گروهی حضور داشت.

* تیم فوتبال استقلال تهران روز پنجشنبه ۲۳ دی ماه از هفته شانزدهم لیگ شانزدهم از ساعت ۱۶ و ۳۵ دقیقه در ورزشگاه تختی میهمان نفت تهران خواهد بود.

