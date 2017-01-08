ماشین سازی را به خوبی می شناختم/ برتر از حریف بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی عصر امروز یک شنبه بعداز تساوی تیمش برابر ماشین سازی به خبرنگاران گفت: امروز بازی را ما خیلی خوب شروع کردیم و با اینکه هوا خیلی سرد بود ولی توانستیم کار خودمان را خوب انجام دهیم و دست خالی تبریز را ترک نکنیم.

وی سپس با تاکید بر اینکه امروز برای سه امتیاز به تبریز آمده بودیم، ادامه داد: بهتر از ماشین سازی خودمان را آماده کرده بودیم ولی امروز می توانستیم پیروز شویم که نشدیم و بازی با نتیجه تساوی به پایان رسید.

فرکی با اشاره به اینکه بازی زیبا و پرهیجانی را شاهد بودیم، ادامه داد: این بازی جذاب بود و سایپا برتر از ماشین سازی بود و ما بیشتر توپ را در اختیار داشتیم ولی در نیمه اول دو گل خوردیم.

سرمربی تیم سایپا اظهار داشت: چون بازیکنان تیمم به خودشان مطمئن بودند به بازی برگشتند و توانستیم نتیجه را جبران کنیم و چند موقعیت دیگر نیز خلق کردیم که می توانستیم پیروز هم شویم.

در بازی عقب افتاده هفته پانزدهم لیگ برتر که آخرین بازی نیم فصل اول به حساب می آمد، دو تیم ماشین سازی و سایپا به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی دو تیم به پایان رسید.

دو تیم ماشین سازی تبریز و سایپا کرج از ساعت ۱۴ امروز در ورزشگاه اختصاصی تیم تراکتورسازی در تبریز به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با نتیجه سه بر سه به پایان رسید.