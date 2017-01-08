کارون به انقلاب عمرانی نیاز دارد/تامین امنیت با افزایش برق رسانی

به گزارش خبرنگار مهر، غلام علیدادی ظهر امروز در مراسم تودیع خود اظهار کرد: به لحاظ موقعیت های اجتماعی، کارون همیشه اولین ها را در خودش شکل داده و امروز هم قرار است اتفاق خوبی چون انتصاب اولین فرماندار زن در خوزستان را کارون به خود اختصاص دهد.

وی افزود: این حضور می تواند سرآغاز خوبی برای مشارکت بالای مردم در بخش های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باشد. در این میان هیچ وقت نباید حضور زنان در عرصه های مختلف را فراموش کرد.

فرماندار سابق کارون با اشاره به اینکه بایستی حضور فرماندار زن در کارون را پربرکت بدانیم، بیان کرد: مشکلات و مسائل اجتماعی ما ناشی از مسائل بنیاد خانواده است. سرآغاز حل خیلی از مشکلات حضور بانوان توانمند در عرصه های مختلف است که این انتخاب را به تمامی مردم شهرستان کارون تبریک می گویم.

علیدادی عنوان کرد: نزدیک به سه سال در خدمت مردم کارون بودم که در زمان شروع مشکلات عدیده ای در حوزه بهداشت، آموزش و پرورش، امنیت، عمران روستایی و شهری وجود داشت که دو اولویت را اعلام و روی آنها برنامه ریزی کردم.

وی بیان کرد: پیگیری موضوع تامین امنیت در شهرستان کارون و همچنین عمران شهری و روستایی دو اولویت مهم تعیین شده در دوره مدیریت من در فرمانداری شهرستان کارون بود.

فرماندار سابق شهرستان کارون گفت: روستای جنگیه، کوت سید صالح، قلعه چنعان و سویسه همه شاهد اجرای پروژه های عمرانی و بهداشتی بودند. طرح سیب به عنوان پایلوت در شهرستان کارون اجرا شد که کار بسیار بزرگی برای این شهرستان بود. همچنین تعاونی دهیاران را برای اولین بار در استان خوزستان بسیار فعال و مقام اول را در کشور کسب کردیم.

وی با اشاره به احداث فضاهای آموزشی بسیار در شهرستان کارون یادآور شد: دانش آموزان این شهرستان در جشنواره های کشوری مقام های بسیار خوبی را کسب می کنند.

علیدادی با اعلام اینکه بیش از ۱۵۰ کیلومتر خطوط اصلی انتقال برق در این دو سال انجام شد، اظهار کرد: برخی از فضاها به دلیل عدم روشنایی امنیت نداشت ولی در این دوره با برق رسانی های بسیار حتی زنان نیز برای انجام ورزش در خیابان های ساحلی حضور پیدا می کنند.

وی افزود: در حوزه عمران روستایی و شهری فعالیت های بسیار خوبی انجام شده که جاده ساحلی یکی از بهترین پروژه هایی است که تا ایام دهه فجر افتتاح می شود.

فرماندار سابق شهرستان کارون به جوانان شهرستان کارون توصیه کرد: در فضاهای سیاسی خود را گم نکنید چون قبل از هرچیزی به پروژه های عمرانی نیاز داریم. در حقیقت به یک انقلاب عمرانی در شهرستان کارون نیاز داریم. هنگام بارندگی بیشترین استرس کاری را داشتیم تا مبادا خدایی نکرده شریعتی، درویشیه و قلعه چنعان آب در خانه های مردم نرود.

علیدادی در پایان تاکید کرد: فرماندار جدید نیاز به مشارکت بخشداران، دهیاران و مردم دارد و نباید عرصه را به وی تنگ کرد. باید به رشد، بالندگی و ایجاد رفاه برای مردم در کنار بهره مندی آنها از تمامی نعمات نظام کمک کنیم.