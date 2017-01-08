مشکلات آب و برق خوزستان باید از طریق فاینانس رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی پیش از ظهر امروز یکشنبه در نشست شورای برنامه ریزی استان خوستان اظهار کرد: مشکلات مالی در زمینه پروژه های سازمان آب و برق خوزستان باید از طریق فاینانس حل شود.

وی افزود: روال جذب از طریق اسناد خزانه از سال قبل در کشور شروع و ادامه خواهد داشت؛ بنابراین سازمان ها، ادارات، دستگاه های اجرایی و پیمانکاران باید خود را با آن وفق دهند. سال گذشته فقط به صورت ملی بوده ولی امسال استانی هم شده و اگر دستگاهی با آن هماهنگ نشود از اجرای پروژه های خود عقب می ماند.

شریعتی تصریح کرد: برای کنترل نقدینگی در بازار، کاهش آثار تورمی و در نهایت اجرایی شدن پروژه های عمرانی هدف دولت از اعتبارات اسناد خزانه است. اوراق چون ۱۰۰ هزار تومانی است می توان آنها را برای پروژه های کوچک نیز جذب کرد؛ بنابراین باید نسبت به جذب هرچه سریعتر سهم استان خوزستان در این زمینه تلاش بیشتری را به کار گرفت.

استاندار خوزستان گفت: هرچه به پایان سال نزدیک می شویم سه درصد از سهم اسناد خزانه کاهش پیدا می کند و در صورت تعلل بیشتر حتی امکان عدم نقد کردن آنها نیز وجود دارد. حالا که سایر دستگاه ها قدرت جذب ندارند بهتر است که باقی اعتبارات را نیز به نوسازی، راه و شهرسازی و همچنین آب و فاضلاب با افزایش درصد اعتبار به ۸۰ درصد اختصاص دهید.

شریعتی بیان کرد: خود مدیران دستگاه های اجرایی باید وارد اجرای کار شده و با زمان گذاشتن نسبت به تشویق پیمانکاران اقدام کنند. تمامی دستگاه های اجرایی باید در یک جلسه مشترک حاضر و برای دریافت اسناد خزانه توجیه شوند.

وی خطاب به مدیران دستگاه های دولت گفت: قابلیت انعطاف دستگاه ها با سیاست های جدید دولت افزایش پیدا کند. باید سیال بوده و خود را با سیاست های اعمالی دولت هماهنگ کنید. اسناد خزانه دریافتی توسط پیمانکاران باید در بورس اهواز تبدیل به اعتبارات نقدی شود و چرا باید آنها برای این کار در استان تهران اقدام کنند؟

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار خوزستان وقتی پروژه انتقال آب از رودخانه کارون به جراحی را جزو پروژه های مطالعه شده و آماده سازمان آب و برق خوزستان مشاهده کرد اعلام کرد: وقتی این کار را از شمسایی خواستم اعلام کرد انجام مطالعات آن چند ماه زمان می برد.