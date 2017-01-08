عملکرد خوزستان در جذب اسناد خزانه ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر، امید حاجتی پیش از ظهر امروز در نشست شورای برنامه ریزی استان خوزستان با اشاره به اینکه خوزستان در جذب اسناد خزانه خیلی عقب است، اظهار کرد: منابع دیر به استان ابلاغ، توزیع اعتبارات کمی با تاخیر انجام و در نهایت یک تغییر برنامه هم در زمینه معامله موافقتنامه ها ایجاد شد.

وی افزود: اسناد خزانه معمولا وقتی نزدیک به سررسید باشیم نزدیک به سه درصد آن تنزیل پیدا می کند، بنابراین باید هرچه سریعتر نسبت به جذب آنها اقدام کنیم.

حاجتی خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی گفت: انتظار داریم که این منابع استان وقتی به زحمت جذب و دریافت می شود، تلاش بیشتری را برای ارائه اسناد خزانه به دولت داشته باشید. به هر حال احتمال آن زیاد است که اگر برای دولت تعهد ایجاد نکنیم آن وقت این اسناد تبدیل به نقدینگی نشود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان بیان کرد: اگر در جذب اسناد خزانه کوتاهی شود آن وقت جذب اعتبارات استان خوزستان در سال جاری به کمترین حد ممکن برسد.

حاجتی گفت: بر اساس دستور استاندار باید کلیه شاخص هایی که بر وضعیت زیست استان مؤثر و در میزان رفاه مردم نقش ایفا می کند را بررسی و تعیین کنیم. یکی از موضوعات مهم بررسی عملکرد صنعت بیمه در استان خوزستان است و آن را در این جلسه مطرح می کنیم.