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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۴۷

درچهارمحال و بختیاری؛

گازرسانی به روستاها نقش مهمی در کاهش وابستگی آنها به جنگل دارد

گازرسانی به روستاها نقش مهمی در کاهش وابستگی آنها به جنگل دارد

شهرکرد- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری گفت: گازرسانی به روستاها نقش مهمی در کاهش وابستگی آنها به جنگل در چهارمحال و بختیاری دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی مقدم ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی با اشاره به اینکه گازرسانی به روستاها نقش مهمی در کاهش وابستگی آنها به جنگل در چهارمحال و بختیاری دارد، اظهار داشت: دستگاه های مربوطه باید زمینه تامین سوخت این روستاها را در استان فراهم کنند که چرا اجبار به تامین حرارت و سوخت موجب افزایش وابستگی به جنگل می شود و این امر نیز صدمات جبران ناپذیری به این بخش منابع طبیعی وارد می کند.

وی عنوان کرد: بهره گیری از آبگرمکن های خورشیدی در روستاهای جنگلی استان نقش مهمی در کاهش وابستگی به جنگل در این روستاها دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری  بیان کرد: با حمایت منابع طبیعی و مشارکت روستائیان جنگل نشین آبگرمکن های خورشیدی در این مناطق نصب شده و مردم استقبال خوبی از این آبگرمکن های خورشیدی داشته اند.

حفظ منابع آب در چهارمحال و بختیاری ضروری است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به اینکه حفظ منابع آب در این استان بسیار ضروری است، عنوان کرد: این استان یکی از استان خشک کشور است و منابع آب در این استان به صورت جاری خارج می شوند.

وی عنوان کرد: حدود پنج هزار حلقه چاه آب در حال تخلیه اب های زیر زمینی هستند که این امر موجب نشست زمین در برخی نقاط استان چهارمحال و بختیاری شده است.

زمینه وابستگی به آب های زیر زمینی در استان کاهش یابد

وی با اشاره به اینکه فرسایش خاک در این استان بسیار جدی است، تاکید کرد: فرسایش خاک در این استان بیش از ۲۰ هزار تن است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: هم اکنون بسیاری از دشت های این استان خشک شده است و جزء دشت های ممنوعه بحرانی قرار گرفته اند.

وی ادامه داد: باید زمینه وابستگی به آب های زیر زمینی در استان کاهش یابد و تلاش شود که منابع آب زیرزمینی حفظ شوند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: با وضعیت بارش ها و برداشت های بی رویه آب، کشاورزی در این استان آینده بسیار خوبی نخواهد داشت و در خطر است.

کد مطلب 3871960

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