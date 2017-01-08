گزارش تصویری از بزرگترین عملیات استشهادی از آغاز انتفاضه سوم قدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، در تازه ترین عملیات استشهادی در قدس «فادی القنبر» یک شهادت طلب فلسطینی که به تازگی از اسارت صهیونیست ها آزاد شده بود، با کامیون خود به جمع شهرک نشینان مسلح در شهرک «ارمون هنتسیف» در مجاورت محله «جبل المکبر» قدس حمله کرد و خود نیز به شهادت رسید.

در همین راستا، منابع صهیونیستی اعلام کردند: در دو عملیات جداگانه در قدس اشغالی چهار نظامی صهیونیست کشته شده و ۱۸ نفر دیگر زخمی شدند.

«فادی القنبر» عامل این عملیات شهادت طلبانه به تازگی از اسارت صهیونیست ها آزاد شده بود و منزل مجری عملیات شهادت طلبانه امروز در منطقه جبل المکبر قدس به محاصره نظامیان صهیونیست درآمد.

نتانیاهو جلسه کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی را که قرار بود ظهر امروز برگزار شود، لغو کرد.

جنبش های حماس و جهاد اسلامی عملیات شهادت طلبانه در قدس را تبریک گفتند و آن را واکنش طبیعی به جنایات صهیونیستها دانستند.

جنبش حماس در بیانیه ای تاکید کرد: عملیات استشهادی امروز در قدس بر این امر مهم تاکید دارد که انتفاضه قدس حادثه ای گذرا نیست و همه تلاش های رژیم صهیونیستی برای مهار آن شکست خورده است.

عملیات استشهادی امروز در قدس اشغالی مهم ترین عملیات انتفاضه قدس از زمان شروع آن در اکتبر ۲۰۱۵ تاکنون است. این عملیات که همه تلفات آن نظامیان صهیونیست بوده اند، ضربه بزرگی به کابینه امنیتی نتانیاهو است.

این عملیات در شرایطی صورت گرفت که اخیرا منابع امنیتی رژیم صهیونیستی از مهار انتفاضه قدس سخن می گفتند.

گفتنی است، انتفاضه قدس در واکنش به تصمیم رژیم صهیونیستی برای تقسیم زمانی و مکانی مسجد الاقصی در اول اکتبر ۲۰۱۵ شروع شده و تا به حال ۲۷۳ فلسطینی در این انتفاضه به شهادت رسیده اند.