تخصیص اعتبار به ۱۷ پروژه دشتستان/ افزایش ۹.۵ درصدی اعتبارات استان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر سعادت بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص افزایش بودجه استان در سال ٩٦ اظهار داشت: حدود دو هفته پیش، به دلیل سابقه همکاری قبلی بین اینجانب با دکتر نوبخت دیدار و گفتگویی دوستانه با ایشان داشتم که در این دیدار، مطالبات استان در خصوص بودجه ۹۶ را با وی در میان گذاشتم.

وی افزود: در این دیدار، ضمن تشکر از دکتر نوبخت و مجموعه دولت به خاطر افزایش حدود ۹.۵ درصدی کل بودجه استان بوشهر در لایحه بودجه سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵، با برشمردن جایگاه، اهمیت و درآمدهای استان بوشهر در توسعه کشور، مطالبات و انتظارات مردم، نمایندگان و مسئولین استان را با وی در میان گذاشتم.

نمایده دشتستان در مجلس شورای اسلامی افزود: از رئیس سازمان برنامه و بودجه درخواست کردم تا بودجه استان که در یکی از سه منابع تأمین بودجه که قانون استفاده متوازن از امکانات کشور است، با کاهش و عدم افزایش مواجه شده است را بازنگری کنند.

وی ادامه داد: رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز ضمن تأکید بر افزایش ۹.۵ درصدی مجموع بودجه استان بوشهر، همانطور که توقع بود و انتظار می رفت، برای افزایش و اصلاح بودجه قانون استفاده متوازن از امکانات کشور در مورد استان بوشهر،موافقت کرد و با این تصمیم ایشان، شاهد افزایش بیشتر اعتبارات استان در سال ۹۶، و بیش از ۹.۵ درصد فعلی خواهیم بود.

سعادت با اشاره به سفر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به استان بوشهر، اظهار داشت: در این سفر شاهد تصمیمات بودجه ای خوبی برای استان و همچنین دشتستان بودیم، از جمله اینکه با صدور مجوزکمیسیون ۲۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه برای پروژه جاده پل نمازگاه – ارم موافقت شد که با صدور مجوز کمیسیون مذکور، این پروژه مهم در قانون بودجه دارای ردیف مستقل ملی خواهد شد و از تامین اعتبار برای ادامه کار و تکمیل آن، اطمینان حاصل می شود.

وی افزود: نوبخت به درخواست مشترک اینجانب، استاندار بوشهر و نماینده مردم دشتی و تنگستان، با صدور مجوز و ابلاغ کمیسیون ماده ۲۱۵ برای بزرگراه اهرم – برازجان و لحاظ این پرو‍ژه ذیل ردیف ملی بودجه کریدور جنوبی موافقت کرد.

سعادت خاطرنشان کرد: رئیس سازمان برنامه و بودجه در مجموع با تخصیص اعتبار به ۱۷ پروژه در شهرستان دشتستان موافقت کرد و در همه موارد دستورات لازم را صادر کرد.

نماینده دشتستان در مجلس اظهار داشت: از جمله طرح های مهمی که در این سفر پس از مدت ها کار کارشناسی و پیگیری به سرانجام رسید، طرح نجات نخلستان دشتستان بود و با اجرای آن و اختصاص هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان اعتبار ظرف ۱۰ سال، به عنوان مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی موافقت اصولی کرد. این طرح، شامل تأمین اعتبار برای احداث سد دالکی، انتقال آب با لوله و آبیاری نوین از ۶ ردیف ملی بودجه ای است.

وی در پایان در پاسخ به سوالی درباره اتفاق رخ داده در پایان سفر دکتر نوبخت در پاویون فرودگاه بوشهر گفت: در این ماه ها که شاهد سفرهای معاونین رئیس جمهور و وزرا به استان هستیم، به نظرم باید هم شأن نمایندگان مجلس در هنگام این سفرها و بازدیدها و هم آرامش و فضای وحدت استان حفظ شود.

سعادت بیان کرد: در این سفر بهتر بود عوامل فرودگاه، حرمت نماینده را نگه داشته و انعطاف بیشتری از خود نشان می دادند؛ هر چند ممانعت از ورود خودروی نماینده به قسمت پاویون فرودگاه، قانونی است اما نمایندگان مورد وثوق و امین حکومت هستند و سختگیری ها در بازرسی وسایل در گیت ورودی هنگام ورود به فرودگاه و همچنین منع ورود خودروی نمایندگان به گیت فرودگاه چندان ضرورت و موضوعیتی ندارد و نگرانی بوجود آمده از این بابت نیز، قابل درک بود.

وی اظهار داشت: به نظرم بهتر بود در آن شرایط، پرسنل زحمتکش حفاظت، در اجرای مقررات داخلی خودشان انعطاف نشان می دادند تا هم سبب ناراحتی نماینده محترم مردم نشود و هم اینکه باعث بروز گلایه مندی های بعدی ایشان خطاب به استاندار در حضور دکتر نوبخت نمی شد و سفری که شروع تا پایان آن، به خوبی به همراه تصمیمات عالی پیش رفته بود، دچار مسئله حاشیه ای و تکدر خاطر میهمانان و حضار نشود.