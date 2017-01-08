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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۴۳

نمایده دشتستان در مجلس خبر داد:

تخصیص اعتبار به ۱۷ پروژه دشتستان/ افزایش ۹.۵ درصدی اعتبارات استان

تخصیص اعتبار به ۱۷ پروژه دشتستان/ افزایش ۹.۵ درصدی اعتبارات استان

بوشهر - نمایده دشتستان در مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه در مجموع با تخصیص اعتبار به ۱۷ پروژه در شهرستان دشتستان موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر سعادت بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص افزایش بودجه استان در سال ٩٦ اظهار داشت: حدود دو هفته پیش، به دلیل سابقه همکاری قبلی بین اینجانب با دکتر نوبخت دیدار و گفتگویی دوستانه با ایشان داشتم که در این دیدار، مطالبات استان در خصوص بودجه ۹۶ را با وی در میان گذاشتم.

وی افزود: در این دیدار، ضمن تشکر از دکتر نوبخت و مجموعه دولت به خاطر افزایش حدود ۹.۵ درصدی کل بودجه استان بوشهر در لایحه بودجه سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵، با برشمردن جایگاه، اهمیت و درآمدهای استان بوشهر در توسعه کشور، مطالبات و انتظارات مردم، نمایندگان و مسئولین استان را با وی در میان گذاشتم.

نمایده دشتستان در مجلس شورای اسلامی افزود: از رئیس سازمان برنامه و بودجه درخواست کردم تا بودجه استان که در یکی از سه منابع تأمین بودجه که قانون استفاده متوازن از امکانات کشور است، با کاهش و عدم افزایش مواجه شده است را بازنگری کنند.

وی ادامه داد: رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز ضمن تأکید بر افزایش ۹.۵ درصدی مجموع بودجه استان بوشهر، همانطور که توقع بود و انتظار می رفت، برای افزایش و اصلاح بودجه قانون استفاده متوازن از امکانات کشور در مورد استان بوشهر،موافقت کرد و با این تصمیم ایشان، شاهد افزایش بیشتر اعتبارات استان در سال ۹۶، و بیش از ۹.۵ درصد فعلی خواهیم بود.

سعادت با اشاره به سفر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به استان بوشهر، اظهار داشت: در این سفر شاهد تصمیمات بودجه ای خوبی برای استان و همچنین دشتستان بودیم، از جمله اینکه با صدور مجوزکمیسیون ۲۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه برای پروژه جاده پل نمازگاه – ارم موافقت شد که با صدور مجوز کمیسیون مذکور، این پروژه مهم در قانون بودجه دارای ردیف مستقل ملی خواهد شد و از تامین اعتبار برای ادامه کار و تکمیل آن، اطمینان حاصل می شود.

وی افزود: نوبخت به درخواست مشترک اینجانب، استاندار بوشهر و نماینده مردم دشتی و تنگستان، با صدور مجوز و ابلاغ کمیسیون ماده ۲۱۵ برای بزرگراه اهرم – برازجان و لحاظ این پرو‍ژه ذیل ردیف ملی بودجه کریدور جنوبی موافقت کرد.

سعادت خاطرنشان کرد: رئیس سازمان برنامه و بودجه در مجموع با تخصیص اعتبار به ۱۷ پروژه در شهرستان دشتستان موافقت کرد و در همه موارد دستورات لازم را صادر کرد.

نماینده دشتستان در مجلس اظهار داشت: از جمله طرح های مهمی که در این سفر پس از مدت ها کار کارشناسی و پیگیری به سرانجام رسید، طرح نجات نخلستان دشتستان بود و با اجرای آن و اختصاص هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان اعتبار ظرف ۱۰ سال، به عنوان مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی موافقت اصولی کرد. این طرح، شامل تأمین اعتبار برای احداث سد دالکی، انتقال آب با لوله و آبیاری نوین از ۶ ردیف ملی بودجه ای است.     

وی در پایان در پاسخ به سوالی درباره اتفاق رخ داده در پایان سفر دکتر نوبخت در پاویون فرودگاه بوشهر گفت: در این ماه ها که شاهد سفرهای معاونین رئیس جمهور و وزرا به استان هستیم، به نظرم باید هم شأن نمایندگان مجلس در هنگام این سفرها و بازدیدها و هم آرامش و فضای وحدت استان حفظ شود.

سعادت بیان کرد: در این سفر بهتر بود عوامل فرودگاه، حرمت نماینده را نگه داشته و انعطاف بیشتری از خود نشان می دادند؛ هر چند ممانعت از ورود خودروی نماینده به قسمت پاویون فرودگاه، قانونی است اما نمایندگان مورد وثوق و امین حکومت هستند و سختگیری ها در بازرسی وسایل در گیت ورودی هنگام ورود به فرودگاه و همچنین منع ورود خودروی نمایندگان به گیت فرودگاه چندان ضرورت و موضوعیتی ندارد و نگرانی بوجود آمده از این بابت نیز، قابل درک بود.

وی اظهار داشت: به نظرم بهتر بود در آن شرایط، پرسنل زحمتکش حفاظت، در اجرای مقررات داخلی خودشان انعطاف نشان می دادند تا هم سبب ناراحتی نماینده محترم مردم نشود و هم اینکه باعث بروز گلایه مندی های بعدی ایشان خطاب به استاندار در حضور دکتر نوبخت نمی شد و سفری که شروع تا پایان آن، به خوبی به همراه تصمیمات عالی پیش رفته بود، دچار مسئله حاشیه ای و تکدر خاطر میهمانان و حضار نشود.

کد مطلب 3871965

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