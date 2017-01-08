رئیس تایوان وارد آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «تسائی اینگ ون» رئیس تایوان پس از ورود به «هیوستون» مورد استقبال قریب به ۲۰۰ تایوانی مقیم آمریکا قرار گرفت.

لازم به ذکر است، موضوع سفر رئیس تایوان به آمریکا از چندی پیش مورد اعتراض دولت چین قرار گرفته بود.

این در حالیست که رسانه های آمریکائی پیشتر اعلام کرده بودند که برنامه ای برای دیدار میان رئیس جمهور منتخب آمریکا با «تسائی اینگ ون» رئیس تایوان وجود ندارد.

چندی پیش نیز گفتگوی تلفنی میان «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا با «تسائی اینگ ون» رئیس تایوان باعث شده بود تا وزارت خارجه چین با واکنش به این موضوع خواستار احترام واشنگتن به سیاست دیرینه این کشور در خصوص «چین واحد»شود.

گفتنی است، آمریکا از سال ۱۹۷۹ دولت کنونی چین را به رسمیت شناخته و پذیرفته است که تایوان بخشی خودمختار از جمهوری خلق چین است. به این سیاست «چین واحد» گفته شده و بر اساس آن واشنگتن از برقراری روابط دیپلماتیک رسمی با تایوان خودداری می‌ کند.