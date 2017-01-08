اعتباری برای بازسازی جاده های سیل زده خوزستان پرداخت نشد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر رحمانی پیش از ظهر امروز در نشست شورای برنامه ریزی استان خوزستان اظهار کرد: برخی از پروژه های راه و شهرسازی کشوری و توسط شرکت شرکت توسعه راه های کشور انجام می شود که کمربندی رامهرمز، رامهرمز به بهبهان، هفتکل به ایذه، کمربندی شوشتر و خیرآباد از جمله پروژه های این شرکت در استان است. به صورت کلی ۲۳۵ کیلومتر جمع کار این شرکت در خوزستان با ۱۷۰ میلیارد تومان اعتبار است.

وی افزود: یک سری پروژه ها از طریق وزارت نفت طی تفاهمنامه ای با وزارت راه انجام می شود که این پروژه ها شامل ۹۰۰ کیلومتر جاده با ۷۵۰ میلیارد تومان اعتبار می شود. در نیمه اول امسال از این ۹۰۰ تا حدود ۲۴۰ کیلومتر آن به بهره برداری رسیده است.

رحمانی عنوان کرد: سیاست ما و وزارتخانه راه این است که به هر شکل ممکن با ظرفیت های موجود این پروژه ها سرپا بمانند و ۱۵۰ میلیارد تومان به پروژه های تزریق کنیم.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان بیان کرد: اگر رکود ادامه پیدا کند به نظر می رسد که تا پنج سال دیگر به مشکل برمی خوریم. یک هزار و ۱۳۰ کیلومتر از طریق ظرفیت های موجود برای راه های روستایی در دست اجرا داریم.

رحمانی اضافه کرد: در حال حاضر میانگین کشوری بهره مندی از راه های روستایی، ۶۵ درصد ولی در خوزستان بین ۵۹ تا ۶۰ درصد است. قاعدتا با اجرای این پروژه ها نیز میانگین استان افزایش پیدا می کند.

وی افزود: سه مرحله سیل را پشت سر گذاشتیم ولی تاکنون موفق به اخذ نقدینگی برای تزریق به پروژه های بازسازی سیل نشده ایم.

رحمانی گفت: بحث جاده ساحلی تا شلمچه در حوزه خوزستان از هندیجان شروع و ۲۵ کیلومتر آن چهارخطه و زیر ترافیک است. ماهشهر به هندیجان به طول ۸۰ کیلومتر است که در حال حاضر ۴۵ کیلومتر آن چهار خطه شده و مابقی نیز در دست اجرا است. همچنین ماهشهر به آبادان نیز به اتمام رسیده است.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان گفت: دو هزار و ۳۰۰ نقطه حادثه خیز در کشور داریم که کمتر از ۱۰ درصد آن در حوزه استان خوزستان است. در دو سال اخیر ۳۷ نقطه را رفع حادثه خیزی کرده و برای مابقی به ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم. امسال رفع ۲۰ نقطه دیگر از این نقاط حادثه خوزستان در دستور کار وزارت راه و شهرسازی است.

رحمانی در ارتباط با آزادراه اهواز ـ شهرکرد گفت: در آخرین سفر وزیر راه به خوزستان، وی توصیه کرد که سرمایه گذار خارجی وقتی به این زودی ها به خوزستان نمی آید باید از کنسرسیوم شرکت های داخلی استفاده کرد. مدیرکل آزادراه های کشور نیز هفته گذشته سفری به خوزستان داشت که پنج شرکت استانی را برای رایزنی مدنظر قرار گرفتیم.



