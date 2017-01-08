۴۰ هزار نفر عضو خانه کارگر شهرستان پاکدشت شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سلطانی مسئول امور اعضا و آموزش خانه کارگر شهرستان پاکدشت ظهر یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خانه کارگر به عنوان بزرگترین و گسترده ترین تشکل صنفی با بیش از دو میلیون عضو شناسنامه دار در حال فعالیت است.

وی افزود: خانه کارگر شهرستان پاکدشت از سال ۸۲ از شهرستان ورامین جدا شده و به صورت مستقل و با مساعدت فرمانداری وقت در پاکدشت آغاز به فعالیت کرد.

سلطانی افزود: در شهرستان پاکدشت قریب به ۸۰ هزار نفر بیمه شده وجود دارد که تاکنون ۴۰ هزار نفر عضو خانه کارگر شده اند.

مسئول امور اعضا و آموزش خانه کارگر شهرستان پاکدشت ادامه داد: خانه کارگر پاکدشت از واحدهایی همچون امور اعضا و آموزش، بازنشستگان، زنان کارگر، اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، دارالقرآن و واحد تبلیغات تشکیل شده است.

سلطانی ادامه داد: از اوایل سال ۸۶ دوره های آموزشی رایگان کامپیوتر، زبان، حسابداری، قرآن، خیاطی، بافندگی و امداد و کمک های اولیه ویژه کارگران و خانواده های آنان در شهرستان پاکدشت برگزار می شود و تاکنون ۲۰ هزار نفر موفق به اخذ مدرک از خانه کارگر شده اند.

مسئول امور اعضا و آموزش خانه کارگر شهرستان پاکدشت ادامه داد: خانه کارگر در سطح آموزش عالی نیز حرکت های قابل قبولی داشته است و آن بهره مندی کارگران و خانواده های آنان از ۲۵ دانشگاه علمی کاربردی در کشور است.

سلطانی افزود: در مقطع کاردانی و کارشناسی نیز برای کارگران تخفیفات ویژه ای در نظر گرفته شده و خدمات رفاهی خانه کارگر برای این قشر کم توقع جامعه در حال پیگیری است.

وی ادامه داد:در چند نقطه از کشور، زائرسرا و استراحت گاه ویژه استفاده کارگران ساخته شده و به بهره برداری رسیده است.

سلطانی اضافه کرد: اماکن اقامتی در فریدون کنار، مازندران و سایت دو شیراز و اصفهان در حال ساخت است که به زودی به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: کارگران از طریق سایت سرا، می توانند به صورت اینترنتی برای بهره مندی از زائرسراها ثبت نام کرده و از ۸۰ درصد تخفیف بهره مند شوند.

سلطانی بیان داشت: از دغدغه های کارگران، موضوع بیمه تکمیلی درمان است که خوشبختانه با مراجعه حضوری در کوتاهترین زمان این موضوع حل خواهد شد.