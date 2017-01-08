به گزارش خبرنگار مهر، در بخش انتهایی جلسه نوبت عصر مجلس شورای اسلامی، هنگام بررسی ماده ۱۱۸ لایحه برنامه ششم توسعه کشور، مباحث سنگین و پرچالشی بین نمایندگان مخالف و موافق و نماینده دولت درباره حذف یا باقی ماندن این ماده مطرح شد.

این ماده تکالیفی را برای دولت در راستای حمایت از فرزندآوری تعریف می کند؛ از جمله اینکه دستگاه های اجرایی مکلف می شوند مردان متاهل دارای فرزند را در شرایط مساوی با مردان متاهل فاقد فرزند در اولویت استخدام قرار دهند.

همچنین بر اساس بخش دیگری از این ماده و در صورت تصویب نهایی آن، کلیه مردان شاغل در بخش های دولتی و غیردولتی که صاحب فرزند می شوند از دو هفته مرخصی اجباری تشویقی برخوردار می شوند.

برخی از نمایندگان پیشنهاد حذف این ماده را مطرح کردند که با موافقت صحن، روبرو نشد؛ همچنین به دلیل وجود برخی ابهامات در بندهای مختلف این ماده کل آن برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.

علی لاریجانی هنگام بررسی این ماده با اشاره به بند «ب» آن که به موضوع دو هفته مرخصی اجباری مردان هنگام صاحب فرزندشدن اشاره دارد، با کنایه گفت: این هم از عجایب تاریخی است که خانم ها وضع حمل می‌کنند، آقایان باید مرخصی بروند!

این ماده پس از رفع ابهام در کمیسیون تلفیق برنامه ششم، در صحن مجلس تعیین تکلیف خواهد شد.