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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۳۸

در جریان بررسی یک ماده برنامه ششم مطرح شد؛

لاریجانی: خانم‌ها وضع حمل می‌کنند، آقایان مرخصی می‌روند!

لاریجانی: خانم‌ها وضع حمل می‌کنند، آقایان مرخصی می‌روند!

رئیس مجلس با اشاره به یکی از مواد لایحه برنامه ششم توسعه گفت: از عجایب تاریخی است که خانم‌ها وضع حمل می‌کنند، اما آقایان باید مرخصی بروند!

به گزارش خبرنگار مهر، در بخش انتهایی جلسه نوبت عصر مجلس شورای اسلامی، هنگام بررسی ماده ۱۱۸ لایحه برنامه ششم توسعه کشور، مباحث سنگین و پرچالشی بین نمایندگان مخالف و موافق و نماینده دولت درباره حذف یا باقی ماندن این ماده مطرح شد.

این ماده تکالیفی را برای دولت در راستای حمایت از فرزندآوری تعریف می کند؛ از جمله اینکه دستگاه های اجرایی مکلف می شوند مردان متاهل دارای فرزند را در شرایط مساوی با مردان متاهل فاقد فرزند در اولویت استخدام قرار دهند.

همچنین بر اساس بخش دیگری از این ماده و در صورت تصویب نهایی آن، کلیه مردان شاغل در بخش های دولتی و غیردولتی که صاحب فرزند می شوند از دو هفته مرخصی اجباری تشویقی برخوردار می شوند.

برخی از نمایندگان پیشنهاد حذف این ماده را مطرح کردند که با موافقت صحن، روبرو نشد؛ همچنین به دلیل وجود برخی ابهامات در بندهای مختلف این ماده کل آن برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.

علی لاریجانی هنگام بررسی این ماده با اشاره به بند «ب» آن که به موضوع دو هفته مرخصی اجباری مردان هنگام صاحب فرزندشدن اشاره دارد، با کنایه گفت: این هم از عجایب تاریخی است که خانم ها وضع حمل می‌کنند، آقایان باید مرخصی بروند!

این ماده پس از رفع ابهام در کمیسیون تلفیق برنامه ششم، در صحن مجلس تعیین تکلیف خواهد شد.

کد مطلب 3871981

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    نظرات

    • جواد IR ۱۹:۱۴ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
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      مگه حضرت آقا نفرمودند تشویق برای فرزند دار شدن ...آقای لاریجانی لطفا مطیع باشید ... چشم دیدن این بند را ندارید؟
    • سیدمحمد IR ۱۹:۴۴ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
      0 0
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      اون موقع که آقای لاریجانی تو صدا و سیما تبلیغ می کرد فرزند کمتر زندگی بهتر باید هم به فکر همچین روزی می بود که ممکنه خانم ها بعد از وضع حمل به حمایت شوهرشون نیاز داشته باشند. این حرف آقای لاریجانی از عجایب تاریخ است.
    • غضنفر IR ۱۴:۱۸ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
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      زن کارمند زایمان کنه نه ماه بره مرخصی شوهرشم بره مرخصی که فقط جمعیت زیاد بشه و سیاهی لشکر نه کار مهمه نه سلامتی اصلا این تبعیضه

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