  1. استانها
  2. خوزستان
۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۱۰

بخشدار مینوشهر خبر داد:

تلاش متخصصان شرکت ملی نفت ایران برای اکتشاف نفت در مینوشهر

تلاش متخصصان شرکت ملی نفت ایران برای اکتشاف نفت در مینوشهر

مینوشهر- بخشدار مینو شهر گفت: در زمان حاضر گروهی از متخصصان شرکت ملی نفت ایران در حال بررسی این منطقه برای کشف نفت هستند.

عارف لویمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این گروه از متخصصان نفتی در مرحله نخست اکتشاف نفت در بخشی از مینوشهر عملیات لرزه نگاری از این منطقه را آغاز کرده اند.

وی با اشاره به وجود میدان مشترک نفتی و فعالیت کشورهای همسایه در زمینه استخراج نفت اظهار کرد: این پروژه بدون وقفه و با سرعت در حال اجرا است.

لویمی با اشاره به استقرار نمایندگی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مینوشهر در آینده ای نزدیک تصریح کرد: در صورت کشف نفت در این حوزه، اولویت اشتغال در این صنعت مهم با جوانان بومی منطقه است.

به گفته بخشدار مینوشهر، اعلام نتیجه این اکتشافات از طریق شرکت ملی نفت ایران انجام می شود.


 

کد مطلب 3871982

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها