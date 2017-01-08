تلاش متخصصان شرکت ملی نفت ایران برای اکتشاف نفت در مینوشهر

عارف لویمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این گروه از متخصصان نفتی در مرحله نخست اکتشاف نفت در بخشی از مینوشهر عملیات لرزه نگاری از این منطقه را آغاز کرده اند.

وی با اشاره به وجود میدان مشترک نفتی و فعالیت کشورهای همسایه در زمینه استخراج نفت اظهار کرد: این پروژه بدون وقفه و با سرعت در حال اجرا است.

لویمی با اشاره به استقرار نمایندگی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مینوشهر در آینده ای نزدیک تصریح کرد: در صورت کشف نفت در این حوزه، اولویت اشتغال در این صنعت مهم با جوانان بومی منطقه است.

به گفته بخشدار مینوشهر، اعلام نتیجه این اکتشافات از طریق شرکت ملی نفت ایران انجام می شود.



