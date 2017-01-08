۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۱۱

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان خبر داد:

ارائه خدمات رایگان به مادران پرخطر دربیمارستانهای آبادان و خرمشهر

آبادان – معاون درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان از ارائه خدمات رایگان به مادران پر خطر در بیمارستانهای آبادان و خرمشهر خبر داد.

عبداله خوان زاده در حاشیه جلسه «مدیریت مادر پرخطر» که با هدف پیگیری موضوع رایگان کردن خدمات به مادران پرخطر در دانشکده علوم پزشکی آبادان برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه این خدمات در جهت اراتقای سطح سلامت مادران در پیشگیری از مرگ و میر آنان ارائه می شود، گفت: این خدمات از بهمن ماه سال جاری به صورت پایلوت در بیمارستانهای دولتی آبادان و خرمشهر به اجرا در می آید.

وی با تاکید بر لزوم همکاری همه جانبه مسئولان بهداشت و درمان در تمامی سطوح اجرایی و محیطی افزود: این همکاری به جهت برنامه‌ریزی برای اجرای طرح ارائه خدمات رایگان به مادران پرخطر در بیمارستانهای دولتی این دانشکده انجام می گیرد.

خوان زاده اظهار کرد: فرایند چگونگی اجرای برنامه، شرح فعالیت‌ها و وظایف هر یک از واحدها در اجرای این برنامه به آنان شرح داده می شود.

