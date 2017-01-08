تصویر عامل عملیات شهادت طلبانه قدس منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، گردانهای عزالدین قسام تصویر عامل عملیات شهادت طلبانه امروز بیت المقدس را منتشر کردند.

«فادی القنبر» جوان فلسطینی که از اسارت صهیونیست ها آزاد شده بود، پس از عملیات شهادت طلبانه بزرگ خود در سرزمین های اشغالی فلسطین به شهادت رسید.

منابع صهیونیستی اعلام کردند: در دو عملیات جداگانه در قدس اشغالی چهار نظامی صهیونیست کشته شده و ۱۸ نفر دیگر زخمی شدند.

«فادی القنبر» عامل این عملیات شهادت طلبانه به تازگی از اسارت صهیونیست ها آزاد شده بود و منزل مجری عملیات شهادت طلبانه امروز در منطقه جبل المکبر قدس به محاصره نظامیان صهیونیست درآمد.

عملیات استشهادی امروز در قدس اشغالی مهم ترین عملیات انتفاضه قدس از زمان شروع آن در اکتبر ۲۰۱۵ تاکنون است. این عملیات که همه تلفات آن نظامیان صهیونیست بوده اند، ضربه بزرگی به کابینه امنیتی نتانیاهو است.

گفتنی است، انتفاضه قدس در واکنش به تصمیم رژیم صهیونیستی برای تقسیم زمانی و مکانی مسجد الاقصی در اول اکتبر ۲۰۱۵ شروع شده و تا به حال ۲۷۳ فلسطینی در این انتفاضه به شهادت رسیده اند.