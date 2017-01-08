۱۳۰۰ میلیارد ریال به مدیریت بحران و خسارات سرمازدگی اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی علی اکبر پرویزی در جلسه شورای اداری و در جمع مسئولان شهرستان سرایان افزود: امروزه متأسفانه برخی افراد به بهانه انتقاد از دولت به تخریب و تضعیف دولت پرداخته و آن را دستاویزی برای رسیدن به اهداف سیاسی خود قرار می دهند.

وی با بیان اینکه تخریب دولت تخریب یکی از مهم ترین ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، گفت: اگر دولت تضعیف شود، قطعاً پایه های اعتماد عمومی نیز تضعیف خواهد شد که این امر به هیچ وجه شایسته نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست.

وی به نزدیک شدن به انتخابات دورازدهمین دروه ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و افزود: متاسفانه برخی افراد به بهانه انتقاد، تمامی اقداماتی که صورت می گیرد و یا به دلایلی امکان انجام آن وجود ندارد را به مقاصد سیاسی خود ارتباط داده و از آن برداشت های سیاسی به نفع خود می کنند.

وی ادامه داد: امروز کلیدواژه هایی همچون رانت، فساد، تخلف و ... بیشترین کاربرد را در ادبیات کسانی دارد که تلاش می کنند با ژستی منتقدانه تمامی اقدامات دولت را به باد انتقاد بگیرند.

استاندار خراسان جنوبی، با بیان اینکه دولت تدبیر و امید در سه سال اخیر خدمات و اقدامات بسیار مناسبی را در حوزه های مختلف به انجام رسانده است، گفت: برخی انتظار دارند که دولت یازدهم تمامی مشکلات ۳۷ ساله نظام و انقلاب را در مدت کوتاهی مرتفع سازد؛ در حالی که بسیاری از این مشکلات محصول تصمیم گیری ها و تصمیم سازی هایی است که در طول سالیان گذشته و در دولت های مختلف گرفته شده و امروز نمود ظاهری آن به عنوان یک دغدغه مطرح است.

پرویزی، بیکاری را یکی از این دغدغه های کلان نظام دانست و افزود: در حال حاضر ۱۲ میلیون نفر آماده ورود به بازار کار هستند که قطعاً ایجاد فضای مناسب شغلی برای آن ها با تکیه صرف بر اعتبارات دولتی و نیز اقداماتی که در حوزه دولت به تنهایی به انجام می رسد، امکان پذیر نخواهد بود.

وی توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی را یکی از مهم ترین راه های ایجاد اشتغال دانست و ادامه داد: همه باید تلاش کنیم تا زمینه های حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی بیش از پیش فراهم شود؛ چراکه درغیر این صورت نخواهیم توانست به توفیقات مورد نظر دست پیدا کنیم.

وی به توفیقات دولت یازدهم در توافق هسته ای اشاره کرد و افزود: برجام و توفیقاتی که در این زمینه به دست آمد قطعاً در بهبود فضای سرمایه گذاری خارجی در کشور کمک قابل توجهی بود؛ اما امروزه متأسفانه برخی افراد، برجام را بهانه ای برای افتراء به دولت و بدنام کردن مسئولین مربوطه در این زمینه قرار دادند.

استاندار خراسان جنوبی خاطرنشان ساخت: متأسفانه امروز کسانی که خود مسبب ایجاد برخی مشکلات زیرساختی در کشور شده اند، به جای اینکه در محضر مردم پاسخگو باشند، خود در مقام سوال کننده برآمده و به دولت یازدهم انتقاد می کنند.

پرویزی با بیان اینکه دولت یازدهم میراث دار مشکلات فراوانی در حوزه های مختلف بود، افزود: یکی از مهم ترین نیازهای امروز جامعه، تبلیغ امید به آینده و ایجاد آرامش در جامعه است؛ از این رو رسانه ها، مسئولان و نخبگان در حوزه های مختلف، باید با پرهیز از حواشی و ورود به درگیری های سیاسی و جناحی، کمک کنند تا از وضعیت فعلی خارج شده و بتوانیم در جهت ایجاد آرامش در جامعه گام های جدی تری برداریم.

وی به اقدمات دولت یازدهم در حوزه نفت و گاز اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز به فروش می رسد؛ این در حالی است که فروش ۵۰۰ هزار بشکه فرآورده های نفتی نیز از دیگر اقدامات دولت در این زمینه است که برای اولین بار در تاریخ انقلاب اسلامی به وقوع پیوسته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر با اقداماتی که در این حوزه صورت گرفته است تولید گاز کشور نیز حدود ۲ برابر افزایش یافته است.

وی به اقدامات دولت در حوزه کشاورزی اشاره کرد و افزود: به رغم خشکسالی های چندین ساله، دولت در سال جاری نزدیک به ۱۲ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کرده است و بالغ بر ۱ سال نیز ذخیره گندم در کشور وجود دارد.

دستگاه های اجرایی مطالبات شهرداری ها را پرداخت کنند

استاندار خراسان جنوبی افزود: طی پیگیری های لازم، در یک ماهه اخیر مبلغ یک هزار میلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارات ناشی از سرمازدگی و آفت زدگی و مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای توسعه زیرساخت های بخش مدیریت بحران، از محل اعتبارات ملی برای استان اخذ شد.

پرویزی، به اقدامات دولت در حوزه بهسازی روستاها و نیز راه های اصلی و فرعی اشاره کرد و افزود: اقدامات دولت در حوزه بهداشت و درمان و نیز اجرای طرح تحول سلامت به رغم تمامی تنگناهای مالی و اعتباری، بی نظیر بوده است.

وی ایجاد مجتمع های آبرسانی در استان را مورد تاکید قرار داد و افزود: در بحث توسعه آبیاری نوین و نیز توسعه کشت های گلخانه ای با توجه به پتانسیل های کشاورزی در این منطقه آماده کمک و مساعدت لازم هستیم.

وی توسعه صنایع خرد و مشاغل خانگی را مورد تآکید قرار داد و افزود: خراسان جنوبی دارای ظرفیت های بسیار مناسبی در این زمینه ازجمله سنگ های تزیینی و قیمتی است که توجه به آن ها می تواند زمینه های اشتغال را فراهم کند.

پرویزی خراسان جنوبی را استانی با ذخایر غنی معدنی برشمرد و افزود: برای اولین بار در دولت یازدهم، ۱۱۰ هزار کیلومتر خط پروازی زئوفیزیک هوایی به منظور کشف ذخایر معدنی استان صورت گرفت تا نقشه های معدنی استان احصاء و در اختیار سرمایه گذاران این بخش قرار گیرد.

پرویزی، به مطالبات شهرداری ها از دستگاه های اجرایی اشاره کرد و افزود: شهرداران می بایست با تعاملی مناسب با مدیران دستگاه های اجرایی نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نمایند و در صورت عدم حصول نتیجه مناسب، آن را با مستندات لازم به استانداری اعلام تا از اعتبارات استانی دستگاه کسر و به حساب شهرداری ها پرداخت شود.