تصویب تعرفه عوارض محلی و بودجه شهرداری مهمترین کار شورا است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دبیری عصر یکشنبه در یک صد و پنجاه و نهمین جلسه علنی شورای شهر تبریز ضمن تبریک میلاد یازدهمین اختر تابناک امامت و گرامیداشت مناسبت های هفته ای همچون قیام خونین مردم قم و هفته اهدای کتاب، اظهار داشت: اهدای کتاب، جزو ارزش های دینی و معنوی ماست و ما باید در جامعه فرهنگ اهدای کتاب را رواج دهیم و به جای عیدی ها و سایر هدیه ها، کتاب را به همدیگر هدیه کنیم و این فرهنگ را در بطن جامعه نهادینه سازیم.

رئیس شورای اسلامی تبریز تعرفه عوارض محلی و بودجه شهرداری را مهم ترین کار شورا در طول یک سال دانست و گفت: برنامه ریزی یک ساله شهرداری با این بودجه مشخص می شود و ما باید برای بررسی و مطالعه بودجه ۹۶ شهردای وقت بگذاریم و قبل از ارایه این بودجه، کلیه پیشنهاد های لازم را در کمیسیون های تخصصی شورا بررسی کنیم و در زمان مقرر خروجی های آن ها را در صحن علنی شورا مطرح سازیم. اما متاسفانه تا به امروز پیشنهاد آن چنانی به شورا نرسیده است.

در حاشیه این جلسه، دبیری در پاسخ به داوود امیرحقیان برای غیرقانونی خواندن برگزاری جلسه کمیسیون بودجه نیز ادامه داد: دوسوم اعضا در جلسه آن روز حضور داشتند و شما لحظه رای گیری ترک کردید و اگر ترک نمی کردید جلسه از رسمیت نمی افتاد.

هم چنین در واکنش به کاربرد اصطلاح خودقانون امیرحقیان نیز ابراز داشت:خودقانون، شماها هستید که قانون را به نفع خودتان تفسیر می کنید و تنها به خاطر اینکه رای گیری خلاف میل شما بوده است این سخنان را مطرح می کنید.

وی در پاسخ به چگونگی عدم تعهد به اتمام سرموعد تعمیر صحن شورا نیز گفت: قدرت شورا به محل برگزاری جلسه نیست و تنها به اتحاد ما برمی گردد و در این مورد بنده هیچ قولی نداده ام و این وعده نائب رئیس شورا بوده و خود وی نیز باید پاسخگو باشد.

شایان ذکر است که پس از بررسی پیشنهادها و نکته نظرهای تک تک اعضای شورا در خصوص طرح جامع تبریز در نهایت بند اول و دوم پشنهاد شهرداری برای توسعه تبریز از سمت باسمنج، توسعه از سمت شرق و سه راهی اهر، توسعه سمت جنوب اتوبان شهید کسایی و الحاق روستاهای باغ معروف و شاد آباد به تبریز، اجرای پروژه های میار میار و آیسان به تصویب اعضای شورا رسید.