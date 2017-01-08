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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۲۷

امام جمعه شادگان تاکید کرد:

مراسم سوگواری فاطمیه باشکوه بیشتری در شادگان برگزار می شود

مراسم سوگواری فاطمیه باشکوه بیشتری در شادگان برگزار می شود

شادگان - امام جمعه شادگان گفت: مراسم سوگواری و عزاداری ایام فاطمیه باید باشکوه بیشتری نسبت به سال‌های گذشته در این شهرستان برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید شرفی ظهر امروز یکشنبه در جلسه شواری فرهنگ عمومی این شهرستان که با محوریت برگزاری مراسم ایام فاطمیه در محل سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش شادگان برگزار شد، اظهار کرد: مهم‌ترین و اصلی‌ترین وظیفه ما در این ایام زنده نگهداشتن فرهنگ فاطمی و ذکر مصیبت‌ها و مشکلاتی است که بر اهل بیت(ع) وارد شده و هر قدر به این ارزش‌ها اهمیت بیشتری داده شود و حرمت این ایام بیشتر نگه داشته شود.

وی ضمن بیان اینکه رمز موفقیت و اقتدار نظام اسلامی از برکت اهل بیت(ع) و وجود ولایت است گفت: ایام فاطمیه نمونه‌ای از تجدید بیعت با ولایت است و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی برخاسته از وجود نبوت و امامت اهل بیت(ع) است.

امام جمعه شادگان در ادامه با اشاره به فرا رسیدن ایام فاطمیه اشاره کرد و گفت: حضرت فاطمه زهرا (س) اولین شهید مدافع ولایت بود که جان خود را در راه حفظ ولایت و تفکر اسلام ناب محمدی(ص) فدا کرد.

وی، حضرت زهرا (س) را مایه افتخار و بالندگی شیعیان دانست و گفت: اخلاق، رفتار، سبک زندگی، عبادت و بندگی و شیوه ارتباط ایشان با مردم و خویشاوندن، الگو و سرمشقی بزرگ و سعادت‌آفرین برای تمام شیعیان و جامعه بشری است.

حجت الاسلام شرفی، حضرت فاطمه زهرا (س) را شخصیتی برجسته، فرهیخته و الگو برای زن و مرد در تمام طول تاریخ بشری عنوان کرد و افزود: مقام و منزلت حضرت فاطمه زهرا(س) به قدری بالا است که خشنودی حضرت زهرا(س) موجب خشنودی خداوند و خشم و غضب آن حضرت موجب خشم و غضب خداوند است.
 

کد مطلب 3872002

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