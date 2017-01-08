صالحین ورامین به مصاف هاوش گنبد می رود/اولین آزمون نفرزاده

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفدهم لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور در حالی روز چهارشنبه پیگیری می شود که در یکی از دیدارهای این هفته، تیم های صالحین ورامین و هاوش گنبد به مصاف یکدیگر می روند.

تیم صالحین ورامین در دیدارهای اخیر با توجه به از دست دادن سرمربی و چند بازیکن مطرح خود، نتوانسته نتایج خوبی را کسب کند و مقابل حریفان شکست را پذیرا شده است.

نماینده والیبال ورامین که تا پیش از مصاف با هاوش گنبد با یک بازی کم تر در رده نهم جدول رده بندی قرار دارد، تلاش می کند تا با برتری مقابل نماینده گنبد به باخت های متوالی خود پایان داده و صعودی چند پله ای را در جدول رده بندی مسابقات تجربه کند.

جدال تیم های صالحین ورامین و هاوش گنبد اولین آزمون فرهاد نفرزاده سرمربی جدید تیم صالحین است که می کوشد تا با برتری مقابل هاوش، شایستگی های خود را به هواداران متعصب ورامینی نشان دهد.

هاوش گنبد نیز تا پایان هفته شانزدهم در انتهای جدول رده بندی قرار داشته و تلاش دارد تا با برتری مقابل صالحین ورامین، به اوضاع خود در جدول رده بندی مسابقات سر وسامان دهد.

کسب امتیازات این مسابقه برای هر دو تیم بسیار حساس و مهم بوده، چرا که می تواند در ادامه فصل به کمک تیم ها بیاید.