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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۵۸

رئیس سازمان صنعت و معدن کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد:

افزایش ۴برابری صادرات درسند راهبردی توسعه صادرات استان تاسال۹۹

افزایش ۴برابری صادرات درسند راهبردی توسعه صادرات استان تاسال۹۹

یاسوج – رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد گفت: در سند راهبردی توسعه صادرات استان در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۵ میزان صادرات در بخشهای مختلف بیش از چهار برابر افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش دیودیده عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: طبق پیش بینی در این سند صادرات در بخشهای مختلف در سال ۹۵ پنج میلیون دلار است که این میزان در سال ۹۹ به ۲۱.۲  میلیون دلار خواهد رسید.

وی با بیان اینکه میزان پیش بینی شده صادرات در این سند در سال ۹۶ نیز ۱۱.۹ میلیون دلار است، گفت: در تدوین سند راهبردی توسعه صادرات استان طی برنامه ششم توسعه کشور صادرات غیر نفتی استان از سال ۹۵ تا ۹۹ پیش بینی شده است.

دیودیده بخشهای صنعت و صنایع معدنی، کشاورزی، صنایع دستی، فرش و گبه را از بخشهای پیش بینی شده در این سند عنوان کرد و گفت: در سال ۹۷ پیش بینی صادرات ۱۴.۶ میلیون دلار و در سال ۹۸ نیز ۱۷ میلیون دلار پیش بینی شده است.

کد مطلب 3872008

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