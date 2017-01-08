کشف ۳۵۸ میلیون تومان کالای قاچاق از ۴ انبار زیرزمینی در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سردار بهمن امیری مقدم اظهار کرد: کارآگاهان مبارزه با قاچاق کالا پس از ردزنی گسترده ۴ انبار را شناسایی کردند و با هماهنگی مراجع قضائی برای پاکسازی آنها وارد عمل شدند که ۳۵۸ میلیون تومان کالای قاچاق از این چهار انبار زیرزمینی در شهر مشهد کشف شد.

کارآگاهان مبارزه با قاچاق کالا پس از ردزنی گسترده این انبارها را شناسایی کرده و با هماهنگی مراجع قضایی برای پاکسازی آنها وارد عمل شدند.

وی افزود: در بازرسی از این انبارها واقع در مناطق جنوبی شهر مشهد ۵۱ دستگاه کولرگازی خارجی، ۳۰ هزار متر پارچه رومبلی و ۲۴۰ عدد میل سوپاپ خارجی به ارزش سه میلیارد و ۵۸۸ میلیون ریال کشف شد.

امیری مقدم ادامه داد: در عملیات ضربتی پلیس آگاهی چهار متهم نیز در این ارتباط دستگیر و ۲ دستگاه خودرو توقیف شد.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه ناهنجاری در موضوع کالای قاچاق، از طریق ستاد خبری پلیس آگاهی به شماره تلفن ۲۱۸۳۷۰۰ گزارش دهند تا پیگیری پلیسی به عمل آید.