وظیفه اصلی شورای فرهنگ عمومی هدف گذاری برنامه ها است

به گزارش خبرنگارمهر، سعید جنامی پیش ظهر امروز یکشنبه در جلسه شواری فرهنگ عمومی این شهرستان که با محوریت برگزاری مراسم ایام فاطمیه در محل سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش شادگان برگزار شد، ضمن اشاره به لزوم تشکیل مستمر جلسات شورای فرهنگ عمومی شادگان اظهار کرد: وظیفه این شورا تبیین خط مشی و هدف گذاری برای جامعه اسلامی است و از این منظر برگزاری مستمر این جلسات می تواند در سطح شهرستان اهمیت ویژه ای داشته باشد.

وی افزود: باید برنامه‌های ویژه ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) به گونه‌ای برگزار شود، که به دلیل حضور توام مداح اهل بیت و سخنران‌های برجسته، به بصیرت مردم افزوده شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شادگان ادامه داد: باید از همه ظرفیت‌های موجود به‌ویژه در رسانه‌های جمعی، مطبوعات، تلویزیون و ... برای شناساندن حضرت فاطمه زهرا (س) استفاده حداکثری به عمل آید. همچنین ابعاد سیاسی و اجتماعی زندگی ایشان برای نسل جدید تحلیل شده، نگرش سیاسی و سبک زندگی‌شان در بوته بررسی قرار بگیرد.