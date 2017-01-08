تمدید ارسال مقاله به هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسال اصل مقالات به هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت تا ۲۵ دی ماه تمدید شد.

نویسندگان تا این تاریخ فرصت دارند مقالات خود را ارسال کنند.

محورهای همایش:

مفهوم، معنا و نقش آموزش و یادگیری مداوم در نظام های آموزشی

– آموزش و یادگیری مداوم به عنوان یک مفهوم و ایده

– شناخت مفاهیم زیر مجموعه و شبکۀ مفهومی آموزش و یادگیری مداوم

– ابعاد آموزش و یادگیری مداوم

– تحول در مفهوم آموزش و یادگیری مداوم

– مؤلفه ها و ماهیت آموزش و یادگیری مداوم از منظر فلسفی (مکاتب، فلاسفه)

– رویکرد های اخلاقی و ارزشی به آموزش و یادگیری مداوم

– رویکرد های انتقادی به آموزش و یادگیری مداوم

– رویکرد های فمنیستی به آموزش و یادگیری مداوم

– رویکرد های ابزاری و انسانی به آموزش و یادگیری مداوم

– رویکردهای فلسفه شرق به آموزش و یادگیری مداوم(صابئین مندایی، زرتشتی، هندوییسم و بودیسم و …)

– ماهیت دانش و آموزش و یادگیری مداوم

– آموزش و یادگیری مداوم از نگاه پست مدرن

– آموزش و یادگیری مداوم : زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی

– آموزش و یادگیری مداوم و توسعه دموکراسی و بهبود جامعه (شهروندی دموکراتیک)

ـ آموزش و یادگیری مداوم و جامعه یادگیرنده

– فلسفه اسلامی و آموزش و یادگیری مداوم

– آموزش و یادگیری مداوم، مقایسه تجارب کشورها و دانشگاه های مطرح جهان

– چارچوب های نظری (تئوریک) درآموزش و یادگیری مداوم

– نسبت آموزش و یادگیری مداوم و بازجامعه پذیری

– سواد اطلاعاتی و آموزش و یادگیری مداوم

ـ فلسفۀ اخلاق، آموزش ارزشها و آموزش و یادگیری مداوم

– زنان، آموزش و یادگیری مداوم و اشتغال

ب) نسبت فلسفه تعلیم و تربیت با آموزش و یادگیری مداوم

ـ تبیین ابعاد معرفتی آموزش و یادگیری مداوم

– تحلیل و بررسی ارتباط نظریه ها و رویکرد های فلسفی (لیبرالیسم، پیشرفت گرایی، پایدارگرایی، انسانگرایی، رادیکالیسم و …) با آموزش و یادگیری مداوم

– آموزش و یادگیری مداوم و فرایند های تربیتی (نقش مدرسه، ساختار های آموزشی، یادگیری، تدریس، رابطه معلم – دانش آموز، برنامه درسی، تربیت معلم و …)

– همکاری های علمی و بین المللی در آموزش و یادگیری مداوم (نقش سازمان های بین المللی نظیر یونسکو، کمیسیون همکاری های اقتصادی اروپا و …)

– ارزشهای مشوق آموزش و یادگیری مداوم

– نظریه های یادگیری و تدریس و آموزش و یادگیری مداوم

– سبک های یادگیری و آموزش و یادگیری مداوم

– روش شناسی پژوهش در بافت آموزش و یادگیری مداوم

– نقادی رویکردهای مطرح در آموزش و یادگیری مداوم

– دلالتهای آموزش و یادگیری مداوم برای نظریه (خط مشی) و عمل آموزشی(پداگوژی) در ایران

– تأملاتی بر تجارب عملی در باب آموزش و یادگیری مداوم در ایران و جهان

ج) ترسیم چشم انداز مطلوب آموزش و یادگیری مداوم در ایران از منظر فلسفه تعلیم و تربیت

– بررسی زیر ساخت های نظری و اسناد پشتیبان آموزش و یادگیری مداوم در کشور

– جریان های فکری- فلسفی الهام بخش برای ایجاد نظام آموزش و یادگیری مداوم در ایران

– نقش رشته فلسفه تعلیم و تربیت در احصای مبانی نظری آموزش و یادگیری مداوم در کشور

– جایگاه آموزش و یادگیری مداوم در سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش

– تحلیل نظری چالش ها و موانع پیش روی آموزش و یادگیری مداوم در کشور

– نقش فیلسوف تعلیم و تربیت در تبیین آموزش و یادگیری مداوم

– پژوهش تربیتی و آموزش و یادگیری مداوم

د) نقد، ارزیابی و بازسازی آموزش و یادگیری مداوم در عمل

– نقش نهاد های رسمی و غیر رسمی در تحقق آموزش و یادگیری مداوم (کتابخانه ها، مدارس، نهاد ها و انجمن ها)

– شبکه های جهانی وب و ترویج آموزش و یادگیری مداوم

– مطالعات تطبیقی در آموزش و یادگیری مداوم

– نقش آموزش عالی در آموزش و یادگیری مداوم

– دین و آموزش و یادگیری مداوم

– آموزش و یادگیری مداوم و آموزش و پرورش حرفه ای

– سازوکارهای مولد آموزش و یادگیری مداوم به عنوان یک هدف بلند مدت

– طراحی موقعیت های یادگیری در پارادایم آموزش و یادگیری مداوم