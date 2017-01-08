  1. دين، حوزه، انديشه
  2. همایش ها و میزگردها
۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۳۹

آخرین فرصت ۲۵ دی ماه؛

تمدید ارسال مقاله به هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت

تمدید ارسال مقاله به هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت

ارسال اصل مقالات به هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت تا ۲۵ دی ماه تمدید شد. نویسندگان تا این تاریخ فرصت دارند مقالات خود را ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسال اصل مقالات به هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت تا ۲۵ دی ماه تمدید شد.

نویسندگان تا این تاریخ فرصت دارند مقالات خود را ارسال کنند.

محورهای همایش:

مفهوم، معنا و نقش آموزش و یادگیری مداوم در نظام های آموزشی

– آموزش و یادگیری مداوم به عنوان یک مفهوم و ایده

– شناخت مفاهیم زیر مجموعه و شبکۀ  مفهومی آموزش و یادگیری مداوم

– ابعاد آموزش و یادگیری مداوم

– تحول در مفهوم آموزش و یادگیری مداوم

– مؤلفه ها و ماهیت آموزش و یادگیری مداوم از منظر فلسفی (مکاتب، فلاسفه)

– رویکرد های اخلاقی و ارزشی به آموزش و یادگیری مداوم

– رویکرد های انتقادی به آموزش و یادگیری مداوم

– رویکرد های فمنیستی به آموزش و یادگیری مداوم

– رویکرد های ابزاری و انسانی به آموزش و یادگیری مداوم

– رویکردهای فلسفه شرق به آموزش و یادگیری مداوم(صابئین مندایی، زرتشتی، هندوییسم و بودیسم و …)

– ماهیت دانش و آموزش و یادگیری مداوم

– آموزش و یادگیری مداوم از نگاه پست مدرن

– آموزش و یادگیری مداوم : زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی

– آموزش و یادگیری مداوم و توسعه دموکراسی و بهبود جامعه (شهروندی دموکراتیک)

ـ آموزش و یادگیری مداوم و جامعه یادگیرنده

– فلسفه اسلامی و آموزش و یادگیری مداوم

– آموزش و یادگیری مداوم، مقایسه تجارب کشورها و دانشگاه های مطرح جهان

– چارچوب های نظری (تئوریک) درآموزش و یادگیری مداوم

– نسبت آموزش و یادگیری مداوم و بازجامعه پذیری

– سواد اطلاعاتی و آموزش و یادگیری مداوم

ـ فلسفۀ اخلاق، آموزش ارزشها و آموزش و یادگیری مداوم

– زنان، آموزش و یادگیری مداوم و اشتغال

 ب) نسبت فلسفه تعلیم و تربیت با آموزش و یادگیری مداوم

ـ تبیین ابعاد معرفتی آموزش و یادگیری مداوم

– تحلیل و بررسی ارتباط نظریه ها و رویکرد های فلسفی (لیبرالیسم، پیشرفت گرایی، پایدارگرایی، انسانگرایی، رادیکالیسم و …) با آموزش و یادگیری مداوم

– آموزش و یادگیری مداوم و فرایند های تربیتی (نقش مدرسه، ساختار های آموزشی، یادگیری، تدریس، رابطه معلم – دانش آموز، برنامه درسی، تربیت معلم و …)

– همکاری های علمی و بین المللی در آموزش و یادگیری مداوم (نقش سازمان های بین المللی نظیر یونسکو، کمیسیون همکاری های اقتصادی اروپا و …)

– ارزشهای مشوق آموزش و یادگیری مداوم

– نظریه های یادگیری و تدریس و آموزش و یادگیری مداوم

– سبک های یادگیری و آموزش و یادگیری مداوم

– روش شناسی پژوهش در بافت آموزش و یادگیری مداوم

– نقادی رویکردهای مطرح در آموزش و یادگیری مداوم

– دلالتهای آموزش و یادگیری مداوم برای نظریه (خط مشی) و عمل آموزشی(پداگوژی) در ایران

– تأملاتی بر تجارب عملی در باب آموزش و یادگیری مداوم در ایران و جهان

ج) ترسیم چشم انداز مطلوب آموزش و یادگیری مداوم در ایران از منظر فلسفه تعلیم و تربیت

–  بررسی زیر ساخت های نظری و اسناد پشتیبان آموزش و یادگیری مداوم در کشور

– جریان های فکری- فلسفی الهام بخش برای ایجاد نظام آموزش و یادگیری مداوم در ایران

– نقش رشته فلسفه تعلیم و تربیت در احصای مبانی نظری آموزش و یادگیری مداوم در کشور

– جایگاه آموزش و یادگیری مداوم در سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش

– تحلیل نظری چالش ها و موانع پیش روی آموزش و یادگیری مداوم در کشور

– نقش فیلسوف تعلیم و تربیت در تبیین آموزش و یادگیری مداوم

– پژوهش تربیتی و آموزش و یادگیری مداوم

د) نقد، ارزیابی و بازسازی آموزش و یادگیری مداوم در عمل

– نقش نهاد های رسمی و غیر رسمی در تحقق آموزش و یادگیری مداوم (کتابخانه ها، مدارس، نهاد ها و انجمن ها)

– شبکه های جهانی وب و ترویج آموزش و یادگیری مداوم

– مطالعات تطبیقی در آموزش و یادگیری مداوم

– نقش آموزش عالی در آموزش و یادگیری مداوم

– دین و آموزش و یادگیری مداوم

– آموزش و یادگیری مداوم و آموزش و پرورش حرفه ای

– سازوکارهای مولد آموزش و یادگیری مداوم  به عنوان یک هدف بلند مدت

– طراحی موقعیت های یادگیری در پارادایم آموزش و یادگیری مداوم

کد مطلب 3872014

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها